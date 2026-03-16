Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Villeurbanne.

Deuxième ville en nombre d'habitant de la Métropole de Lyon, Villeurbanne est dirigée depuis 2020 par le maire PS Cédric Van Styvendael. Un maire sortant qui se présente de nouveau en 2026, soutenu par de nombreux partis politiques de gauche. Face à lui, on retrouve notamment l'ancien maire de la commune, Jean-Paul Bret ou encore le candidat insoumis Mathieu Garabedian.

Au second tour, cinq listes sont susceptibles de se maintenir.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 88141

Taux d'absentions : 48,76%

Votes blancs ou nuls : 0,71%

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Lutte Ouvrière - Le Camp Des Travailleurs Liste d'extrême-gauche Nadia Bouhami 1,42% 632 Avec Jean-Paul Bret Pour Villeurbanne PS dissident Jean-Paul Bret 17,99% 8010 Coeur Villeurbanne Liste divers droite Sophie Cruz 13,47% 5999 Engage.E.S Pour Villeurbanne- La Gauche Sociale, Ecologiste Et Citoyenne Rassemblee Liste d'union de la gauche Cédric Van Styvendael 37,94% 16896 Rendez-Nous Villeurbanne Liste du Rassemblement National Gérald Canon 11,65% 5190 Villeurbanne Insoumise Liste de La France insoumise Mathieu Garabedian 17,53% 7809

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