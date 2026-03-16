Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Villeurbanne.
Deuxième ville en nombre d'habitant de la Métropole de Lyon, Villeurbanne est dirigée depuis 2020 par le maire PS Cédric Van Styvendael. Un maire sortant qui se présente de nouveau en 2026, soutenu par de nombreux partis politiques de gauche. Face à lui, on retrouve notamment l'ancien maire de la commune, Jean-Paul Bret ou encore le candidat insoumis Mathieu Garabedian.
Au second tour, cinq listes sont susceptibles de se maintenir.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 88141
Taux d'absentions : 48,76%
Votes blancs ou nuls : 0,71%
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Lutte Ouvrière - Le Camp Des Travailleurs
|Liste d'extrême-gauche
|Nadia Bouhami
|1,42%
|632
|Avec Jean-Paul Bret Pour Villeurbanne
|PS dissident
|Jean-Paul Bret
|17,99%
|8010
|Coeur Villeurbanne
|Liste divers droite
|Sophie Cruz
|13,47%
|5999
|Engage.E.S Pour Villeurbanne- La Gauche Sociale, Ecologiste Et Citoyenne Rassemblee
|Liste d'union de la gauche
|Cédric Van Styvendael
|37,94%
|16896
|Rendez-Nous Villeurbanne
|Liste du Rassemblement National
|Gérald Canon
|11,65%
|5190
|Villeurbanne Insoumise
|Liste de La France insoumise
|Mathieu Garabedian
|17,53%
|7809
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