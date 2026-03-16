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Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne
Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne

Municipales 2026 : les résultats à Villeurbanne pour le premier tour, Van Styvendael en tête

  • par Vincent Guiraud

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Villeurbanne.

    Deuxième ville en nombre d'habitant de la Métropole de Lyon, Villeurbanne est dirigée depuis 2020 par le maire PS Cédric Van Styvendael. Un maire sortant qui se présente de nouveau en 2026, soutenu par de nombreux partis politiques de gauche. Face à lui, on retrouve notamment l'ancien maire de la commune, Jean-Paul Bret ou encore le candidat insoumis Mathieu Garabedian.

    Au second tour, cinq listes sont susceptibles de se maintenir.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 88141
    Taux d'absentions : 48,76%
    Votes blancs ou nuls : 0,71%

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Lutte Ouvrière - Le Camp Des TravailleursListe d'extrême-gaucheNadia Bouhami1,42%632
    Avec Jean-Paul Bret Pour VilleurbannePS dissidentJean-Paul Bret17,99%8010
    Coeur VilleurbanneListe divers droiteSophie Cruz13,47%5999
    Engage.E.S Pour Villeurbanne- La Gauche Sociale, Ecologiste Et Citoyenne RassembleeListe d'union de la gaucheCédric Van Styvendael37,94%16896
    Rendez-Nous VilleurbanneListe du Rassemblement NationalGérald Canon11,65%5190
    Villeurbanne InsoumiseListe de La France insoumiseMathieu Garabedian17,53%7809

    A lire aussi : Les résultats de la commune lors du premier tour des municipales 2020

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