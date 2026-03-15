Municipales 2026 : les résultats du 1er tour à Curis-au-Mont-d'Or

Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Curis-au-Mont-d'Or.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 944
Taux d'absentions : 27,75 %
Votes blancs ou nuls : 1,47 %
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Engagés Pour Curis
|Michel Jaenger
|22,14 %
209
|Vivre Curis Ensemble
|Jean-Luc Poirier
|28,18 %
266
|Curis, Un Avenir À Partager
|Blandine Collin
20,87 %
197
|Liste
|Conduite par
|%/exprimés
|Nombre de voix
|Agissons ensemble pour Curis
|M. Pierre GOUVERNEYRE
|100
|368