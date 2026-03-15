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Bulletin de vote élection présidentielle © Tim Douet

Municipales 2026 : les résultats du 1er tour à Curis-au-Mont-d'Or

  • par Paul Terra

    • Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Curis-au-Mont-d'Or.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 944

    Taux d'absentions : 27,75 %

    Votes blancs ou nuls : 1,47 %

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Engagés Pour Curis
    		Michel Jaenger22,14 %

    209
    Vivre Curis Ensemble
    		Jean-Luc Poirier28,18 %

    266
    Curis, Un Avenir À Partager
    		Blandine Collin
    20,87 %
    197

    Les résultats de 2020 : 

    ListeConduite par%/exprimésNombre de voix
    Agissons ensemble pour CurisM. Pierre GOUVERNEYRE100368

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