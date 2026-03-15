Municipales 2026 : les résultats du 1er tour à Curis-au-Mont-d'Or

Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Curis-au-Mont-d'Or.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 944

Taux d'absentions : 27,75 %

Votes blancs ou nuls : 1,47 %

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Engagés Pour Curis

Michel Jaenger 22,14 %



209 Vivre Curis Ensemble

Jean-Luc Poirier 28,18 %



266 Curis, Un Avenir À Partager

Blandine Collin

20,87 %

197

Les résultats de 2020 :