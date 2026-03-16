Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Neuville-sur-Saône.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 5360

Taux d'absentions : 42,59%

Votes blancs ou nuls : 1,72%

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix 100% Neuville Liste divers droite Benjamin Gauthey 31,45% 951 Vivons Neuville Liste divers gauche Vincent Alamercery 33,73% 1020 Neuville Avec Vous Liste divers centre Youcef Bourezg 34,82% 1053

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