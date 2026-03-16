Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Neuville-sur-Saône.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 5360
Taux d'absentions : 42,59%
Votes blancs ou nuls : 1,72%
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|100% Neuville
|Liste divers droite
|Benjamin Gauthey
|31,45%
|951
|Vivons Neuville
|Liste divers gauche
|Vincent Alamercery
|33,73%
|1020
|Neuville Avec Vous
|Liste divers centre
|Youcef Bourezg
|34,82%
|1053
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