La CGT appelle à la mobilisation le 11 mai pour défendre les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE), fragilisés par un manque de financements.

900. C'est le nombre d'emplois menacés pour les salariés des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE). Pour protester, la CGT organise un mouvement de protestation le lundi 11 mai devant la Préfecture de Région.

Concrètement, ces structures servent à informer et conseiller gratuitement les habitants et les élus locaux pour leurs projets architecturaux, urbains et paysagers. Ces associations sont financées par l'argent public via la taxe d'aménagement (TA). Pourtant, selon la CGT, "l'Etat est incapable de percevoir l'impôt à cause d'une réforme bâclée concernant la perception de la taxe d'aménagement". Ainsi, le syndicat rapporte que "1,5 milliard d'euros de TA n'ont pas été collectés par l'Etat sur la période 2024-2025, et la situation s'est encore aggravée depuis."

La CGT revendique la fin des licenciements

Par conséquent, ces conditions financières ont entrainé la suppression d'une centaine de postes, la fermeture du CAUE de la Manche, tandis que 900 emplois restent menacés. L'organisation attend donc plusieurs mesures de la part de l'Etat. A commencer par la fin des licenciements et des fermetures de CAUE, ainsi que la mise en place d'un fond de sauvegarde national pour les CAUE à hauteur de 100 millions d'euros pour 2025-2026.

D'autre part, les revendications concernent la création d'"une cellule de crise avec les partenaires sociaux." Enfin, la CGT réclame "des moyens humains et matériels conséquents à la DGFIP (direction générale des finances publiques) pour assurer une perception normale de la Taxe d'Aménagement et le rattrapage du retard de perception."