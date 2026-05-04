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Nouvelles trottinettes Dott mises en service en avril 2026. (Clemence Margall)

"Faire toujours mieux" : à Lyon, Dott renforce la sécurité de ses nouvelles trottinettes

  • par Clémence Margall
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    • Depuis le week-end de Pâques, de nouvelles trottinettes en libre-service Dott sont apparues dans les rues de Lyon. Parmi les innovations proposées par l’opérateur, un système de détection de conduite à deux est désormais intégré aux véhicules pour plus de sécurité.

    Elles reviennent parfois dans l’actualité, le plus souvent lorsqu’un drame survient. Les trottinettes en libre-service sont au fil du temps devenues un marqueur de notre quotidien, que l’on soit un usager régulier ou occasionnel, un automobiliste inquiet lorsqu’il conduit en ville, ou un simple piéton cohabitant parfois avec ce deux-roues électrique sur la voie publique. Mais leur manque supposé de sécurité interroge aussi.

    Lire aussi : Test de sobriété, "selfie casqué"... à Lyon, Dott et Tier jouent la carte de la sécurité à trottinette

    Un nouveau système de détection de conduite à deux

    Leur opérateur, Dott, dont le contrat d’exploitation a été reconduit pour quatre ans par la Ville de Lyon en 2023, opère depuis début avril un renouvellement de sa flotte. Le premier depuis la mise en service des trottinettes électriques en 2020. Coût total : 3 millions d’euros pour Dott. Batterie plus performante, nouveau support pour le téléphone, clignotants… Les trottinettes font peau neuve, le tout, en garantissant aussi plus de sécurité. Un système de détection de conduite à deux a, en effet, été installé sur cette nouvelle flotte.

    "Nous sommes en phase de test dans plusieurs villes européennes, dont Lyon. Cela va nous prendre entre 5 et 6 mois pour récupérer les données, les traiter et ajuster les capteurs", indique Matthieu Faure, directeur de la communication de Dott. À Lyon, "entre 800 et 1 000 trottinettes" sont concernées par ces nouvelles fonctionnalités, soit environ 30 % de la flotte. "Nous avons relevé beaucoup de faux positifs, notamment en Norvège, au niveau des capteurs. Cela nous montre bien que la technologie est encore faillible, mais nous nous améliorons constamment", précise toujours Matthieu Faure. Une fois les capteurs ajustés, ces nouvelles trottinettes devraient rester en service durant "plusieurs années."

    Lire aussi : A Lyon, Dott donne une seconde vie à sa flotte de trottinettes en libre-service

    "Faire toujours mieux"

    La Ville de Lyon compte, elle aussi, mettre l'accent sur la sécurité. Selon ses chiffres, la police municipale aurait délivré 271 contraventions à des usagers à trottinette en 2025. "Nous avons deux axes prioritaires : le respect de l’espace public et la sécurité routière", résume ainsi Laurent Bosetti, nouvel adjoint délégué aux Mobilités. Il précise : "Dans le premier cas, cela concerne le stationnement des trottinettes, mais aujourd’hui, nous pouvons dire que c’est plutôt réussi. On veut maintenir cela. Pour ce qui est de la sécurité, il faut faire toujours mieux." Laurent Bosetti assure par ailleurs que le plus gros des infractions est commis par des usagers au volant de trottinettes personnelles.

    En 2023, la Ville de Lyon avait déjà demandé à Dott de limiter la vitesse de ses véhicules à 20 km/h, soit 5 km/h de moins que la limite légale, avec pour objectif de limiter le nombre d’accidents. Environ 50 accidents de trottinettes sont recensés à Lyon chaque année, pour 4,5 millions de kilomètres parcourus. "Cela montre bien que le phénomène reste contenu au regard des distances enregistrées", souligne encore l'adjoint. La municipalité entend par ailleurs accentuer la sensibilisation auprès du jeune public. "Nous devons poursuivre nos efforts, sans dogmatisme aucun, mais nous sommes aussi en droit d’avoir des attentes. Pour le moment, je me satisfais de ce qui est fait par Dott", assure l’adjoint.

    La police municipale devrait donc apporter une attention renforcée aux trottinettes des particuliers. Une première rencontre entre le nouvel adjoint aux Mobilités et Dott doit se tenir ce mois-ci afin de préciser leur feuille de route commune.

    Lire aussi :  Enquête. Les vrais chiffres des accidents de trottinettes à Lyon

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