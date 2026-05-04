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Star Wars

Lyon : Star Wars en ciné-concert à la Halle Tony Garnier en avril 2027

  • par LR

    • Pour son 50e anniversaire, le quatrième épisode de la saga Star Wars, Un nouvel espoir, sera projeté en ciné-concert à la Halle Tony Garnier le 10 avril 2027.

    Que la force soit avec vous. L’une des sagas les plus mythiques du 7e art s’invite à Lyon pour un anniversaire exceptionnel. Le 10 avril 2027, le quatrième épisode de Star Wars (mais le premier sorti au cinéma en 1977 et qui fête donc son 50e anniversaire), Un nouvel espoir, sera projeté en ciné-concert à la Halle Tony Garnier, dans le 7e arrondissement de Lyon.

    Les billets sont d’ores et déjà en vente. Les fans devront débourser entre 42 et 86 euros pour assister à la projection.

    Pour (re)découvrir les aventures de Luke, la princesse Leia et de Hans Solo, un orchestre symphonique complet de près de 100 musiciens interprétera en parfaite synchronisation la partition légendaire de John Williams, donnant une nouvelle ampleur à l’œuvre culte de George Lucas.

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