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Michèle Picard - Vénissieux
Michèle Picard, maire de Vénissieux et vice-présidente de la Métropole en charge de la lutte contre les discriminations et de l’égalité femmes-hommes. (Photo de JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Municipales 2026 : les résultats à Vénissieux pour le premier tour

  • par Vincent Guiraud

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Vénissieux.

    A Vénissieux, pas moins de quatre listes de gauche s'affrontent ce dimanche. La maire sortante, Michèle Picard, fera notamment face à une liste insoumise menée par Idir Boumertit.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 31434
    Taux d'absentions : 62,94%
    Votes blancs ou nuls : 2,59%

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Vénissieux PlurielleListe divers centrePascal Dureau19,95%2264
    Avec Michèle Picard Unir Résister Agir Ensemble Pour VénissieuxListe d'union à gaucheMichèle Picard28,32%3214
    Faisons Mieux Pour VenissieuxListe de La France insoumiseIdir Boumertit25,95%2945
    Union Populaire VénissieuxListe divers gaucheMokrane Kessi6,05%686
    Lutte Ouvrière - Le Camp Des TravailleursListe d'extrême-gaucheBarbara Petit2,41%273
    Retrouver Venissieux !Liste d'union à l'extrême-droiteQuentin Taieb17,32%1966

    A lire aussi : Les résultats du premier tour des municipales 2020 à Vénissieux

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