Municipales 2026 : les résultats à Vénissieux pour le premier tour

Michèle Picard, maire de Vénissieux et vice-présidente de la Métropole en charge de la lutte contre les discriminations et de l’égalité femmes-hommes. (Photo de JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Vénissieux.

A Vénissieux, pas moins de quatre listes de gauche s'affrontent ce dimanche. La maire sortante, Michèle Picard, fera notamment face à une liste insoumise menée par Idir Boumertit.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 31434

Taux d'absentions : 62,94%

Votes blancs ou nuls : 2,59%

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Vénissieux Plurielle Liste divers centre Pascal Dureau 19,95% 2264 Avec Michèle Picard Unir Résister Agir Ensemble Pour Vénissieux Liste d'union à gauche Michèle Picard 28,32% 3214 Faisons Mieux Pour Venissieux Liste de La France insoumise Idir Boumertit 25,95% 2945 Union Populaire Vénissieux Liste divers gauche Mokrane Kessi 6,05% 686 Lutte Ouvrière - Le Camp Des Travailleurs Liste d'extrême-gauche Barbara Petit 2,41% 273 Retrouver Venissieux ! Liste d'union à l'extrême-droite Quentin Taieb 17,32% 1966

A lire aussi : Les résultats du premier tour des municipales 2020 à Vénissieux