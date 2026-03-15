Municipales 2026 : les résultats à Vénissieux pour le premier tour

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Vénissieux.
A Vénissieux, pas moins de quatre listes de gauche s'affrontent ce dimanche. La maire sortante, Michèle Picard, fera notamment face à une liste insoumise menée par Idir Boumertit.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 31434
Taux d'absentions : 62,94%
Votes blancs ou nuls : 2,59%
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Vénissieux Plurielle
|Liste divers centre
|Pascal Dureau
|19,95%
|2264
|Avec Michèle Picard Unir Résister Agir Ensemble Pour Vénissieux
|Liste d'union à gauche
|Michèle Picard
|28,32%
|3214
|Faisons Mieux Pour Venissieux
|Liste de La France insoumise
|Idir Boumertit
|25,95%
|2945
|Union Populaire Vénissieux
|Liste divers gauche
|Mokrane Kessi
|6,05%
|686
|Lutte Ouvrière - Le Camp Des Travailleurs
|Liste d'extrême-gauche
|Barbara Petit
|2,41%
|273
|Retrouver Venissieux !
|Liste d'union à l'extrême-droite
|Quentin Taieb
|17,32%
|1966
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