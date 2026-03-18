Actualité
Anais Belouassa-Cherifi lors du 1er tour des Municipales 2026 à Lyon . @William Pham

Municipales 2026 : à Lyon, neuf candidats Insoumis intègrent la liste de Grégory Doucet

  • par Loane Carpano
  • 1 Commentaire

    • Suite à des négociations avec la France Insoumise, neuf candidats LFI intégreront la liste de l'écologiste Grégory Doucet au second tour des municipales.

    Les nouvelles listes du maire sortant, Grégory, Doucet viennent de tomber. Après une alliance scellée avec LFI et de nombreuses négociations, neuf noms Insoumis sur 75 noms au total, ont été inscrits sur la liste de l'écologiste.

    "Les calculs ont été faits au prorata des résultats du premier tour. L’idée était aussi d’assurer l’impossibilité, pour les Insoumis, d’avoir une minorité de blocage au conseil municipal", confie une source proche du maire à nos confrères de Tribune de Lyon.

    Anaïs Belouassa-Cherifi, Florestan Groult, Albert Lévy...

    Parmi les neuf noms Insoumis figurent, l'ex-candidate LFI retirée au profit de Grégory Doucet, Anaïs Belouassa-Cherifi (5e), Albert Lévy (13e), Sophie Charrier (16e), Florestan Groult (27e), Pauline Fivel (34e), Amaïa Sainz Ruiz (40e), Laurent Legendre (41e), Charlène Magnin (48e) et Bruno Magnin (49e).

    Inscrits sur la liste, les candidats Insoumis ne pourront néanmoins pas être présents dans l'exécutif municipal en cas d'élection.

    Lire aussi : Que pensent ces Lyonnais de l'alliance entre Grégory Doucet et La France insoumise?

    à lire également
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    En mars, une exposition met à l'honneur Annie Ernaux dans les universités Lyon 2 et Lyon 3

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Théâtre de Villefranche-sur-Saône : “Place aux femmes inspirantes” 11:55
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    En mars, une exposition met à l'honneur Annie Ernaux dans les universités Lyon 2 et Lyon 3 11:39
    Municipales à Lyon : dans le 8e, LFI se range derrière la gauche 11:09
    Lyon : le lycée Saint-Exupéry de nouveau bloqué ce jeudi 11:01
    Nuits de Fourvière 2012 © Julien Rambaud
    Nuits de Fourvière : un quart des spectacles complets en quelques heures 10:53
    d'heure en heure
    La rue de la République piétonnisée à Lyon. (@Nathan Chaize)
    Jean-Michel Aulas veut interdire vélos et trottinettes rue de la République 10:20
    Un incendie de voiture se propage sur le compteur à gaz d'un immeuble à Lyon 09:34
    Grande Mosquée de Lyon
    Fin du ramadan : on connait la date de la rupture du jeûne 09:31
    "Une manœuvre grossière" : A Lyon, Place publique charge Aulas "qui se fait passer pour un homme de gauche" 08:37
    Le métro B automatisé entre Charpennes et Gare d'Oullins est fonctionnel depuis le 25 juin. ©Flora Chaduc
    Lyon : le métro B partiellement à l'arrêt après un incident technique 07:59
    Chilien jugé à Lyon pour le meurtre de son ex-petite amie : nouvelles recherches sur un ADN inconnu 07:51
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance avalanches 07:30
    Lyon soleil
    Un grand soleil et de la douceur à Lyon ce jeudi 07:14
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut