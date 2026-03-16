Municipales 2026 : les résultats à Saint-Fons pour le premier tour

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Saint-Fons.
A Saint-Fons, quatre candidats sont sélectionnés pour le second tour.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 8 533
Taux d'absentions : 61, 24 %
Votes blancs ou nuls : 1, 15 % de votes blanc et 22, 71 % de votes nuls
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Saint-Fons La Citoyenne
|Liste divers gauche
|Christian Duchêne
|7, 63 %
|192
|Nous Saint-Fons
|Liste divers gauche
|Michèle Edery
|11, 87 %
|299
|Saint Fons Au Coeur
|Liste divers centre
|Nadia Touris
|15, 13 %
|381
|Lutte Ouvrière - Le Camp Des Travailleurs
|Liste d'extrême-gauche
|Christian Prada
|3, 46 %
|87
|Saint Fons Insoumise
|Liste de La France insoumise
|Hadi Mebarki
|37, 61 %
|947
|Saint-Fons Cap Sur Demain
|Liste divers centre
|David Debat
|24, 31 %
|612
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