Municipales 2026 : les résultats à Saint-Fons pour le premier tour

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Saint-Fons.

A Saint-Fons, quatre candidats sont sélectionnés pour le second tour.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 8 533

Taux d'absentions : 61, 24 %

Votes blancs ou nuls : 1, 15 % de votes blanc et 22, 71 % de votes nuls

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Saint-Fons La Citoyenne Liste divers gauche Christian Duchêne 7, 63 % 192 Nous Saint-Fons Liste divers gauche Michèle Edery 11, 87 % 299 Saint Fons Au Coeur Liste divers centre Nadia Touris 15, 13 % 381 Lutte Ouvrière - Le Camp Des Travailleurs Liste d'extrême-gauche Christian Prada 3, 46 % 87 Saint Fons Insoumise Liste de La France insoumise Hadi Mebarki 37, 61 % 947 Saint-Fons Cap Sur Demain Liste divers centre David Debat 24, 31 % 612

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