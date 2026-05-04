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Magasin Shopping City à Vénissieux. Google Maps

Ce commerce alimentaire de Vénissieux sous le coup d'une fermeture administrative

  • par Romain Balme

    • Mis en demeure depuis le 11 février dernier, le magasin Shopping City à Vénissieux est visé par une fermeture administrative pour des problèmes d'hygiène.

    Le magasin alimentaire Shopping City, situé au 13 boulevard Lénine, à Vénissieux, fait l'objet d'une fermeture administrative. En cause, de nombreux problèmes d'hygiène relevés pendant les contrôles. Par exemple, le commerce manque de vestiaires pour le personnel, d'entretien et de maintenance des équipements, ou encore de protection contre les sources et les risques de contamination.

    Mis en demeure le 11 février dernier, Shopping City n'a pas réalisé de mesures correctives suffisantes. L'arrêté préfectoral rappelle également que "la poursuite de l'activité constitue une menace pour la santé des consommateurs."

    Pour se remettre en règle, le gérant du commerce devra réaliser plusieurs mesures. Parmi elles, "l'interdiction de l'accès aux animaux domestiques dans l'ensemble des locaux", la mise en sécurité des installations électriques, mais aussi l'obligation pour le personnel de suivre une formation à l'hygiène.

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