Lyon lance la 2e édition de "Résonance", deux mois d’événements contre les LGBTI+phobies

Du 11 mai au 19 juillet, la Ville de Lyon proposera la deuxième édition de "Résonance". Conférences, concerts, festivals et rencontres rythmeront deux mois dédiés à la diversité et à la lutte contre les discriminations.

Trente ans après la première Marche des Fiertés lyonnaise, la Ville de Lyon poursuit son engagement en faveur de l’égalité avec la deuxième édition de "Résonance". Du 11 mai au 19 juillet, une quinzaine d’événements culturels, scientifiques et festifs viendront animer la ville pour célébrer les diversités et sensibiliser aux discriminations visant les personnes LGBTI+.

Porté en partenariat avec le Centre LGBTI+ de Lyon, la chaire LGBTQI+ de l’Université Lyon 1, des associations et de nombreux acteurs culturels, le programme se veut à la fois mémoriel et tourné vers l’avenir. L’objectif de l'évènement est de rendre visibles des luttes encore d’actualité dans un contexte où les violences et discriminations persistent.

Une programmation "engagée"

Parmi les temps forts figurent une conférence sur le passage à l’âge adulte des jeunes LGBTQ+, une rencontre littéraire à la bibliothèque de la Part-Dieu, la Nocturne des Fiertés au musée d’Art contemporain, ou encore un concert du chœur inclusif Bis Repetita à l’Amphithéâtre 3000. Le Gaymer Festival, dédié à la diversité dans les univers du jeu vidéo et du numérique, clôturera la manifestation en juillet. Le Bal des Fiertés, sera lui organisé à l’Hôtel de Ville fin mai.

Avec "Résonance", Lyon entend faire de l’espace public un lieu de visibilité et d’inclusion, tout en réaffirmant sa volonté de renforcer ses actions contre les discriminations dans les années à venir.