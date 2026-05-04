Actualité
Restaurant Stadium Beirut dans le 7e arrondissement de Lyon. Google Maps

Lyon : un restaurant du quartier de Gerland fermé après un contrôle d’hygiène

  • par LR

    • Le restaurant Stadium Beirut, situé dans le 7e arrondissement de Lyon, a été fermé par les services de l’État le 30 avril après un contrôle d’hygiène.

    Situé 200 rue de Gerland, le restaurant Stadium Beirut a été fermé le 30 avril dernier après qu’un contrôle de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) a relevé de graves manquements aux règles d’hygiène.

    L’établissement situé dans le 7e arrondissement de Lyon présentait notamment un défaut "caractérisé" de maintenance et de nettoyage des locaux de production, de stockage et des équipements, l’absence d’auto-contrôle, ou encore la détention de denrées à des températures non-conformes.

    Les gérants devront mettre en place une série de mesures afin de pouvoir rouvrir leur restaurant. Un second contrôle sera réalisé par la suite, permettant de confirmer leur bonne application.

    Lire aussi : Près de Lyon, une boulangerie de Dardilly fermée après un contrôle d’hygiène

    à lire également
    "Faire toujours mieux" : à Lyon, Dott renforce la sécurité de ses nouvelles trottinettes

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : un restaurant du quartier de Gerland fermé après un contrôle d’hygiène 16:34
    "Faire toujours mieux" : à Lyon, Dott renforce la sécurité de ses nouvelles trottinettes 16:00
    Gay Pride 2018 ©Moran Kerinec
    Lyon lance la 2e édition de "Résonance", deux mois d’événements contre les LGBTI+phobies 15:40
    voiture police faits-divers
    Rillieux-la-Pape : les forces de l’ordre visées par un guet-apens, une policière blessée à la tête  15:35
    "C'est action-réaction" : à Lyon, une opération de détagage menée sur la statue de Louis XIV 14:21
    d'heure en heure
    CGT drapeau flouté
    Lyon : 900 postes menacés dans les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, la CGT se mobilise   14:00
    Parc industriel de la Plaine de l'Ain
    Le parc industriel de la Plaine de l'Ain refranchit les 8 000 emplois 13:21
    Star Wars
    Lyon : Star Wars en ciné-concert à la Halle Tony Garnier en avril 2027 13:14
    Un Misanthrope percutant aux Célestins 12:38
    Baisse du niveau en maths : "la clé, c'est de se faire plaisir", positive Olivier Druet 11:50
    Action antipub arrêts de tram
    "Procédure-bâillon" : 4 militants jugés ce lundi à Lyon pour une action anti-pub et en soutien à la Palestine 11:39
    Laurence Croizier élue à la tête d'Eau du Grand Lyon 11:25
    Ma thèse en 180 secondes : deux doctorantes lyonnaises qualifiées pour la finale nationale 11:05
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut