Lyon : un restaurant du quartier de Gerland fermé après un contrôle d’hygiène

Le restaurant Stadium Beirut, situé dans le 7e arrondissement de Lyon, a été fermé par les services de l’État le 30 avril après un contrôle d’hygiène.

Situé 200 rue de Gerland, le restaurant Stadium Beirut a été fermé le 30 avril dernier après qu’un contrôle de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) a relevé de graves manquements aux règles d’hygiène.

L’établissement situé dans le 7e arrondissement de Lyon présentait notamment un défaut "caractérisé" de maintenance et de nettoyage des locaux de production, de stockage et des équipements, l’absence d’auto-contrôle, ou encore la détention de denrées à des températures non-conformes.

Les gérants devront mettre en place une série de mesures afin de pouvoir rouvrir leur restaurant. Un second contrôle sera réalisé par la suite, permettant de confirmer leur bonne application.

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