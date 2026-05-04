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Une opération de détagage s’est déroulée ce lundi sur la statue de Louis XIV @RB

"C'est action-réaction" : à Lyon, une opération de détagage menée sur la statue de Louis XIV

  • par Romain Balme

    • La Métropole de Lyon a lancé une opération de détagage sur la statue de Louis XIV, située sur la place Bellecour. Elle avait été taguée en marge des manifestations du 1er mai à Lyon.

    "Lorsque l'on tague sur le patrimoine de la Métropole de Lyon, on rembourse". Le ton est donné ce lundi par l'exécutif Métropolitain. Suite aux tags perpétrés sur la statue de Louis XIV, située place Bellecour, lors des manifestations du 1er mai, une opération de détagage a été organisée par la collectivité. Les vice-présidents délégués à la voirie et à la propreté urbaine, Pierre Oliver et Béatrice de Montille, se sont rendus sur place.

    Celui qui est aussi maire du 2e arrondissement a annoncé que la Métropole de Lyon allait porter plainte contre les responsables de ces tags. "C'est inacceptable de devoir payer les débordements de mouvements comme ceux-là, d'extrême gauche", justifie l'élu. Par ailleurs, l'un des suspects a été identifié. Il encourt jusqu'à "3750 euros d'amende" selon Béatrice de Montille, et l'obligation de rembourser l'intervention d'une entreprise extérieure mobilisée pour effacer ces tags.

    "Il y a un combat à mener"

    Pierre Oliver s'en est également pris à l'ancien exécutif écologiste : "Cette situation, on l'a trop connue lors du précédent mandat, des tags restaient deux ou trois semaines sans que rien ne bouge." Dans la lignée du pragmatisme prôné par Véronique Sarselli à la Métropole, l'élu a félicité l'intervention rapide des opérateurs pour effacer ces tags : "Ce qui est important, c'est l'action-réaction." De son côté, Béatrice de Montille se désole "d'une ville défigurée par les tags. Il y a un combat qu'il faut mener. Nous sommes attachés à cette architecture et nous devons tous la défendre."

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