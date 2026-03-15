Municipales 2026 : les résultats à La Mulatière pour le premier tour

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à La Mulatière.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 3 948
Taux d'absention : 45,36 %
Votes blancs ou nuls : 47
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|% exprimés
|Nombre de voix
|Réussir La Mulatière
|Divers droite
|Bénédicte Touchard
|32,94 %
|695
|Convergence Mulatine
|Divers gauche
|Patrick Caillon
|19,67 %
|415
|La Mulatière Confluences d'énergies
|Divers droite
|Véronique Déchamps
|21,61 %
|456
|Mulatière D'Avenir
|Divers centre
|Maxime Bost
|25,78 %
|544
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