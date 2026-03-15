Municipales 2026 : les résultats à La Mulatière pour le premier tour

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à La Mulatière.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 3 948

Taux d'absention : 45,36 %

Votes blancs ou nuls : 47

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste % exprimés Nombre de voix Réussir La Mulatière Divers droite Bénédicte Touchard 32,94 % 695 Convergence Mulatine Divers gauche Patrick Caillon 19,67 % 415 La Mulatière Confluences d'énergies Divers droite Véronique Déchamps 21,61 % 456 Mulatière D'Avenir Divers centre Maxime Bost 25,78 % 544

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