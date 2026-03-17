Dans huit villes de la Métropole de Lyon, malgré l'élection du maire dès le premier tour des municipales dimanche 15 mars, les électeurs devront malgré tout se rendre aux urnes une semaine après. Voici pourquoi.
Votre maire a été élu, ou réélu, dès le premier tour des municipales ce dimanche 15 mars ? C'est le cas de 42 des 58 villes de la Métropole de Lyon et même plus de 96% des communes en France. Mais alors, après avoir fait votre devoir citoyen ce dimanche, vous pensiez être dispensé de vous rendre dans votre bureau de vote une semaine plus tard ? Ce n'est pas aussi simple que cela.
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Avec une double élection (voire une triple pour le cas particulier de Lyon) organisée ce dimanche, certaines villes vont quand même devoir revoter ce dimanche 22 mars, une semaine après avoir désigné leur maire pour les six prochaines années. En effet, dans certaines communes, le scrutin métropolitain n'est pas terminé.
Trois circonscriptions concernées
Si dans 4 des 14 circonscriptions de la Métropole de Lyon les sièges ont été attribués dès le premier tour, le suspense demeure dans les autres. C'est le cas notamment dans la circonscription Lônes et Côteaux qui concerne des villes comme Oullins-Pierre-Bénite, Grigny-sur-Rhône ou encore Charly. Dans ces trois communes le maire a été élu dès le premier tour. Mais les électeurs devront quand même retourner voter ce 22 mars pour les élections métropolitaines.
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Même chose dans la circonscription Portes du Sud et pour les communes de Corbas, Feyzin et Solaize. Ou encore pour la ville de Jonage, dans la circonscription métropolitaine Rhône Amont.
Si à l'échelle de la Métropole de Lyon, les listes Grand Cœur Lyonnais ont déjà remporté quatre circonscriptions, le combat s'annonce serré jusqu'au bout entre la droite et le sortant Bruno Bernard. Si l'écologiste est en ballotage défavorable, il croit encore pouvoir conserver son poste à la tête de la collectivité aux 4 milliards de budget. Dans ces villes où le scrutin municipal est déjà joué, l'enjeu pour les candidats à la Métropole sera de mobiliser les électeurs jusqu'au bout, et jusqu'au soir du deuxième tour.
Les villes où il y aura un deuxième tour pour les métropolitaines malgré l'élection du maire dès le premier tour :
- Oullins-Pierre-Bénite : Jérôme Moroge (LR) réélu dès le premier tour avec 59,03% des voix – Lônes et Coteaux
- Corbas : Benoit Eraclas (DVD) élu dès le premier tour face au sortant Alain Viollet (DVG) avec 55,52% des voix – Portes du Sud
- Feyzin : Marc Mamet (DVG) réélu sans surprise puisqu'il était seul en lice – Portes du Sud
- Grigny-sur-Rhône : Xavier Odo (DVD) élu dès le premier tour avec 62% des voix – Lônes et Coteaux
- Jonage : Lucien Barge (DVD) élu avec 100% des voix car seul en lice – Rhône Amont
- Vernaison : Julien Vuillemard (DVD) écrase le premier tour avec 80,40% des voix – Lônes et Coteaux
- Charly : Olivier Araujo (DVD) élu car seul en lice – Lônes et Coteaux
- Solaize : Guy Barral élu car seul en lice – Portes du Sud
Les villes ou les électeurs ne seront pas du tout appelés aux urnes ce dimanche 22 mars :
- Saint-Priest : Gilles Gascon (LR) réélu dès le premier tour avec 58,13% des voix
- Caluire-et-Cuire : Bastient Joint (LR) réélu dès le premier tour avec 64,19% des voix
- Bron : Jérémie Bréaud (LR) réélu dès le premier tour avec 55,53% des voix
- Rillieux-la-Pape : Alexandre Vincendet (LR) réélu dès le premier tour avec 72,67% des voix
- Tassin-la-Demi-Lune : Pascal Charmot (LR) réélu dès le premier tour avec 60% des voix
- Sainte-Foy-lès-Lyon : Véronique Sarselli (LR) réélue dès le premier tour avec 77,80% des voix
- Ecully : Sébastien Michel (LR) réélu dès le premier tour avec 75,93% des voix
- Francheville : Claire Pouzin (DVD) réélue dès le premier tour avec 64,47% des voix
- Mions : Mickaël Paccaud (DVD) réélu sans surprise puisqu'il était seul en lice
- Craponne : Sandrine Chadier (DVD) réélue dès le premier tour avec 77,27% des voix
- Saint-Didier-au-Mont-d'Or : Marie-Hélène Mathieu (DVD) réélue dès le premier tour avec 84,77%
- Sathonay-Camp : Damien Monnier (DVC) élu dès le premier tour avec 70,59% des voix
- Fontaines-sur-Saône : Bénédicte Hamelin (DVC) élue dès le premier tour car seule en lice
- Saint-Cyr-au-Mont-d'Or : Patrick Guillot (DVD) élu dès le premier tour avec 84,74% des voix
- Champagne-au-Mont-d'Or : Christian Besse (DVD) élu dès le premier tour avec 58,08% des voix
- Saint-Genis-les-Ollières : Joffrey Dupoizat (DVC) élu dès le premier tour avec 51,67% des voix
- Collonges-au-Mont-d'Or : Arlette Baillot (DVD) élue dès le premier tour avec 50,22% des voix
- La Tour-de-Salvagny : Jean-Philippe Jal (DVD) élu dès le premier tour avec 62,22% des voix
- Limonest : Max Vincent (DVC) réélu dès le premier tour avec 73,83% des voix
- Marcy-l'Etoile : Loic Commun (DVC) élu dès le premier tour avec 73,74% des voix
- Quincieux : Françoise Champavier (DIV) élue dès le premier tour avec 51,56% des voix
- Montanay : Patrice Coeurjolly élu car seul en lice
- Lissieu : Charlotte Grange élue car seule en lice
- Saint-Germain-au-Mont-d'Or : Renaud George élu avec 50,94% des voix
- Fontaines-Saint-Martin : Virginie Poulain élue avec 71,95% des voix
- Albigny-sur-Saône : Yves Chipier élu car seul en lice
- Cailloux-sur-Fontaines : Angélique Enderlin élue avec 68,80% des voix
- Couzon-au-Mont-d'Or : Karine Lucas élue avec 59,73% des voix
- Sathonay-Village : Gilles Bidon élu car seul en lice
- Fleurieu-sur-Saône : Nicolas Chassing élu car seul en lice
- Rochetaillée-sur-Saône : Jacques Vuitton élu car seul en lice
- Poleymieux-au-Mont-d'Or : Corinne Cardona réélue car seule en lice
- Saint-Romain-au-Mont-d'Or : Guillaume Malot élu avec 56,40% des voix