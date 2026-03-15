Municipales 2026 : les résultats du 1er tour à Décines-Charpieu

Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Décines-Charpieu. La Républicaine Laurence Fautra s'impose devant le RN.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 19002
Taux d'absentions : 49,09 %
Votes blancs ou nuls : 1,72 %
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Decines C'Est Vous !!!
|Liste des Républicains
|Laurence Fautra
|44,99 %
4277
|Preservons Decines
|Liste du Rassemblement National
|Tim Bouzon
17,03 %
|1619
|Decines-Charpieu Unie & Citoyenne
|Liste divers gauche
|Doriane Roux-Mouradian
13,70 %
1302
|Décines Autrement
|Liste d'union à gauche
|Matthieu Vieira
|15,49 %
1473
|Décines-Insoumise
|Liste de La France insoumise
|Nicolas Thierry
|8,79 %
|836
|Liste
|Nuance
|Conduite par
|%/exprimés
|Nombre de voix
|RASSEMBLEMENT POUR DECINES
|LRN
|M. Kevin NAAMANE
|8,85
|486
|Décines Autrement - Verte et Humaine
|LUG
|M. Erwan DESVERGNES
|23,83
|1309
|DECINES-CHARPIEU C'EST VOUS
|LLR
|Mme Laurence FAUTRA
|52,84
|2902
|EN MODE DECINES-CHARPIEU
|LDVC
|M. Franck PASQUIER
|14,48
|795