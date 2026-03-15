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(Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Municipales 2026 : les résultats du 1er tour à Décines-Charpieu

  • par Paul Terra

    • Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Décines-Charpieu. La Républicaine Laurence Fautra s'impose devant le RN.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 19002

    Taux d'absentions : 49,09 %

    Votes blancs ou nuls : 1,72 %

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Decines C'Est Vous !!!Liste des RépublicainsLaurence Fautra44,99 %

    4277
    Preservons DecinesListe du Rassemblement NationalTim Bouzon
    17,03 %    		1619
    Decines-Charpieu Unie & CitoyenneListe divers gaucheDoriane Roux-Mouradian
    13,70 %
    1302
    Décines AutrementListe d'union à gaucheMatthieu Vieira15,49 %

    1473
    Décines-InsoumiseListe de La France insoumiseNicolas Thierry8,79 %
    		836

    Les résultats de 2020 : 

    ListeNuanceConduite par%/exprimésNombre de voix
    RASSEMBLEMENT POUR DECINESLRNM. Kevin NAAMANE8,85486
    Décines Autrement - Verte et HumaineLUGM. Erwan DESVERGNES23,831309
    DECINES-CHARPIEU C'EST VOUSLLRMme Laurence FAUTRA52,842902
    EN MODE DECINES-CHARPIEULDVCM. Franck PASQUIER14,48795
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