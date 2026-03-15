Municipales 2026 : les résultats du 1er tour à Décines-Charpieu

(Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Décines-Charpieu. La Républicaine Laurence Fautra s'impose devant le RN.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 19002

Taux d'absentions : 49,09 %

Votes blancs ou nuls : 1,72 %

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Decines C'Est Vous !!! Liste des Républicains Laurence Fautra 44,99 %



4277 Preservons Decines Liste du Rassemblement National Tim Bouzon

17,03 % 1619

Decines-Charpieu Unie & Citoyenne Liste divers gauche Doriane Roux-Mouradian

13,70 %

1302 Décines Autrement Liste d'union à gauche Matthieu Vieira 15,49 %



1473 Décines-Insoumise Liste de La France insoumise Nicolas Thierry 8,79 %

836



Les résultats de 2020 :