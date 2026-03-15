Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Genay

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Genay.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 4137
Taux d'absentions : 43,24%
Votes blancs ou nuls : 1,16%
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|Nombre de voix
|% exprimés
|Ensemble Genay Demain
|Liste divers centre
|Valérie Giraud
|914
|39,74%
|Genay Collectif
|Liste divers gauche
|Valérie Declerck
|356
|15,48%
|Agir Pour Genay
|Liste divers droite
|Lionel Mader
|1030
|44,78%