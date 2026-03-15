Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Genay

(Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Genay.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 4137

Taux d'absentions : 43,24%

Votes blancs ou nuls : 1,16%

