Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Givors

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Givors.
A Givors, trois candidats s'affronteront au troisième tour. Il s'agit de Frabrice Riva, de Jérôme Chabrier et du maire sortant Mohamed Boudjellaba.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 11 981
Taux d'absentions : 57, 62 %
Votes blancs ou nuls : 1, 85 % de votes blancs et 0, 69 % de votes nuls
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|% / exprimés
|Nombre de voix
|Givors Fière
|Liste divers droite
|Fabrice Riva
|24, 03 %
|1 189
|Faire Mieux Pour Givors !
|Liste de La France insoumise
|Iliès Amamra
|5, 96 %
|295
|Givors Unir Agir
|Liste d'union à gauche
|Wahiba Gandiboyina
|8, 49 %
|420
|Tous Pour Givors
|Liste divers centre
|Jérôme Chabrier
|25, 99 %
|1 286
|Construisons Ensemble
|Liste divers gauche
|Mohamed Boudjellaba
|35, 54 %
|1 759
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