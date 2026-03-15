Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Givors

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Givors.

A Givors, trois candidats s'affronteront au troisième tour. Il s'agit de Frabrice Riva, de Jérôme Chabrier et du maire sortant Mohamed Boudjellaba.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 11 981

Taux d'absentions : 57, 62 %

Votes blancs ou nuls : 1, 85 % de votes blancs et 0, 69 % de votes nuls

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste % / exprimés Nombre de voix Givors Fière Liste divers droite Fabrice Riva 24, 03 % 1 189 Faire Mieux Pour Givors ! Liste de La France insoumise Iliès Amamra 5, 96 % 295 Givors Unir Agir Liste d'union à gauche Wahiba Gandiboyina 8, 49 % 420 Tous Pour Givors Liste divers centre Jérôme Chabrier 25, 99 % 1 286 Construisons Ensemble Liste divers gauche Mohamed Boudjellaba 35, 54 % 1 759

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