Municipales 2026 : les résultats à Vaulx-en-Velin pour le premier tour

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Vaulx-en-Velin.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 26 209
Taux d'absentions : 63, 35 %
Votes blancs ou nuls : 1, 55 % de votes blancs et 1, 22 % de votes nuls
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Vaulx En Commun Avec Abdelkader Lahmar
|Liste de La France insoumise
|Abdelkader Lahmar
|41, 54 %
|3 880
|Vaulx Citoyens
|Liste divers centre
|Christine Bertin
|12, 56 %
|1 173
|Lutte Ouvrière Le Camp Des Travailleurs
|Liste d'extrême-gauche
|Thomas Spreux
|2, 33 %
|218
|Vaulx-En-Velin Unie
|Liste divers gauche
|Hélène Geoffroy
|43, 57 %
|4 069
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