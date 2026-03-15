Municipales 2026 : les résultats à Vaulx-en-Velin pour le premier tour

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Vaulx-en-Velin.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 26 209

Taux d'absentions : 63, 35 %

Votes blancs ou nuls : 1, 55 % de votes blancs et 1, 22 % de votes nuls

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Vaulx En Commun Avec Abdelkader Lahmar Liste de La France insoumise Abdelkader Lahmar 41, 54 % 3 880 Vaulx Citoyens Liste divers centre Christine Bertin 12, 56 % 1 173 Lutte Ouvrière Le Camp Des Travailleurs Liste d'extrême-gauche Thomas Spreux 2, 33 % 218 Vaulx-En-Velin Unie Liste divers gauche Hélène Geoffroy 43, 57 % 4 069

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