Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Chassieu.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 8 328
Taux d'absentions : 40, 06 %
Votes blancs ou nuls : 1, 18 % de votes blancs et 0, 54 % de votes nuls
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Ensemble Pour Chassieu
|Liste divers centre
|Sylvaine Coponat
20, 71 %
1 016
|Chassieu Renouveau
|Liste du Rassemblement National
|Laurent Primault
19, 53 %
958
|Chassieu Mon Seul Parti
|Liste divers droite
|Jean-Jacques Selles
29, 19 %
1 432
|Chassieu Demain
|Liste divers droite
|Stéphane Dante
30, 57 %
|1 500
2e tour
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 7 959
Taux d’abstention : 60,57%
Votes blancs ou nuls : 85
|Liste
|Nuance
|Conduite par
|%/exprimés
|Nombre de voix
|CHASSIEU : MON SEUL PARTI
|LDVD
|M. Jean Jacques SELLES
|42,09%
|1285
|Droite et Centre unis pour Chassieu
|LLR
|Sylvaine COPONAT
|42,09%
|1285
|CHASSIEU AGIR LOCAL 2020
|LECO
|Joëlle PERCET
|6,07%
|483
1er tour
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 7912
Taux d’abstention : 58,66 % - 4641
Votes blancs ou nuls : 62
|Liste
|Nuance
|Conduite par
|%/exprimés
|Nombre de voix
|CHASSIEU : MON SEUL PARTI
|LDVD
|M. Jean Jacques SELLES
|35,09
|1126
|Ensemble pour un Avenir Durable
|LDVG
|Mme Jean-François LEONE
|21,28
|683
|Droite et Centre unis pour Chassieu
|LLR
|Sylvaine COPONAT
|27,36
|878
|CHASSIEU AGIR LOCAL 2020
|LECO
|Joëlle PERCET
|16,27
|522