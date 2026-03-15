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La mairie de Chassieu. (Capture d’écran google map)

Municipales 2026 : les résultats du 1er tour à Chassieu

  • par Paul Terra

    • Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Chassieu.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 8 328
    Taux d'absentions : 40, 06 %
    Votes blancs ou nuls : 1, 18 % de votes blancs et 0, 54 % de votes nuls

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Ensemble Pour ChassieuListe divers centreSylvaine Coponat
    20, 71 %
    1 016
    Chassieu RenouveauListe du Rassemblement NationalLaurent Primault
    19, 53 %
    958
    Chassieu Mon Seul PartiListe divers droiteJean-Jacques Selles
    29, 19 %
    1 432
    Chassieu DemainListe divers droiteStéphane Dante
    30, 57 %    		1 500

    Les résultats de 2020 : 

    2e tour

    Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 7 959

    Taux d’abstention : 60,57%

    Votes blancs ou nuls : 85

    ListeNuanceConduite par %/exprimésNombre de voix
    CHASSIEU : MON SEUL PARTILDVDM. Jean Jacques SELLES42,09%1285
    Droite et Centre unis pour ChassieuLLRSylvaine COPONAT42,09%1285
    CHASSIEU AGIR LOCAL 2020LECOJoëlle PERCET6,07%483

    1er tour

    Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 7912

    Taux d’abstention : 58,66 % - 4641

    Votes blancs ou nuls : 62

    ListeNuanceConduite par %/exprimésNombre de voix
    CHASSIEU : MON SEUL PARTILDVDM. Jean Jacques SELLES35,091126
    Ensemble pour un Avenir DurableLDVGMme Jean-François LEONE21,28683
    Droite et Centre unis pour ChassieuLLRSylvaine COPONAT27,36878
    CHASSIEU AGIR LOCAL 2020LECOJoëlle PERCET16,27522
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