La mairie de Chassieu. (Capture d’écran google map)

Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Chassieu.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 8 328

Taux d'absentions : 40, 06 %

Votes blancs ou nuls : 1, 18 % de votes blancs et 0, 54 % de votes nuls



Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Ensemble Pour Chassieu Liste divers centre Sylvaine Coponat

20, 71 %

1 016 Chassieu Renouveau Liste du Rassemblement National Laurent Primault

19, 53 %

958 Chassieu Mon Seul Parti Liste divers droite Jean-Jacques Selles

29, 19 %

1 432 Chassieu Demain Liste divers droite Stéphane Dante

30, 57 % 1 500



Les résultats de 2020 :

2e tour

Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 7 959

Taux d’abstention : 60,57%

Votes blancs ou nuls : 85

Liste Nuance Conduite par %/exprimés Nombre de voix CHASSIEU : MON SEUL PARTI LDVD M. Jean Jacques SELLES 42,09% 1285 Droite et Centre unis pour Chassieu LLR Sylvaine COPONAT 42,09% 1285 CHASSIEU AGIR LOCAL 2020 LECO Joëlle PERCET 6,07% 483

1er tour

Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 7912

Taux d’abstention : 58,66 % - 4641

Votes blancs ou nuls : 62