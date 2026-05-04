Culture
Le Misanthrope aux théâtre des Célestins © Jean-Louis Fernandez

Un Misanthrope percutant aux Célestins

  • par Caïn Marchenoir

    • Formé à l’Ensatt, Simon Delétang est bien connu des spectateurs lyonnais de théâtre. Il a brièvement dirigé le théâtre Les Ateliers. Mais il s’est surtout signalé par ses mises en scène iconoclastes.

    Simon Delétang, connu pour ses mises en scène iconoclastes, présente un Misanthrope percutant aux théâtre des Célestins.

    On se souvient notamment de sa version décapante du Woyzeck de Büchner créée au théâtre du Point-du-Jour en 2004. 

    Depuis, il a fait du chemin. Il a été nommé à la tête du CDN de Lorient (en 2023). À peine arrivé en terres bretonnes, il a monté un Misanthrope qui a suscité des réactions contrastées.

    C’est justement ce spectacle que l’on verra aux Célestins du 6 au 16 mai. Une lecture post #MeToo, où Célimène (Leïla Muse) possède les atours d’une femme, influenceuse, forte et sûre d’elle plutôt qu’effacée et polie, telle qu’elle a longtemps été représentée. Tandis qu’Alceste (Thibault Vinçon) s’enfonce dans le ridicule à force de passion inassouvie.

    Simon Delétang s’empare avec émotion de ce texte. Et de ce personnage qui le hante depuis l’adolescence, un héros romantique absolutiste, un des plus beaux rôles du théâtre français.

    Le Misanthrope – Du 6 au 16 mai aux Célestins

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