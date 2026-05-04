Rillieux-la-Pape : les forces de l’ordre visées par un guet-apens, une policière blessée à la tête 

Dimanche 3 mai, alors que les forces de l’ordre prenaient en charge deux adolescents pour les emmener au poste, elles ont été prises pour cible par une quinzaine d’individus. Une policière souffre d’une fracture du crâne.

Il était environ 23 h 30 dimanche 3 mai lorsque la police municipale de Rillieux-la-Pape s'est rendue dans le quartier des Alagniers pour procéder au contrôle de deux adolescents soupçonnés de s'être introduits dans les locaux de la Maison pour Tous. Interpellés, les deux jeunes ont été pris en charge pour être emmenés au poste de police. Selon nos confrères du Progrès, les forces de l’ordre étaient accompagnées d’un équipage de la Brigade spécialisée de terrain (BST) lorsque les choses ont dérapé.

Alors que les véhicules remontaient l’avenue de l’Europe, une quinzaine d’individus vêtus de noir et cagoulés serait apparue, jetant différents projectiles. Une pierre a alors traversé le pare-brise de la voiture de police municipale, touchant la policière derrière le volant. Toujours selon nos confrères, elle serait sérieusement blessée et souffrirait d’une fracture du crâne. Les forces de l’ordre auraient finalement dispersé les individus à l’aide de gaz lacrymogène et de tirs de LBD.

Des CRS dépêchés sur place ce lundi

Sur X, la préfecture du Rhône condamne "cette agression abjecte à l’encontre de la police municipale et de la police nationale" qui fera l’objet "d’une réponse ferme de l’Etat." Fabienne Buccio apporte par ailleurs "tout son soutien" à la policière municipale, tandis que des effectifs de CRS doivent être mobilisés ce soir aux côtés de la police nationale.

Contacté, le maire de la commune Alexandre Vincendet n’a pas encore donné suite à nos sollicitations.