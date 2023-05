Grégory Lefebvre est expert immobilier à l'agence Neyret de Saint-Genis-Laval. Il était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale pour présenter le marché de sa commune.

Grégory Lefebvre débute en donnant les caractéristiques principales de cette commune du Sud-Ouest lyonnais : "Saint-Genis-Laval est une commune qui a considérablement évolué ces dernières années, avec notamment le futur métro, la ligne B, qui arrive au niveau de l'hôpital Lyon-Sud et qui a quand même touché le marché de façon impressionnante. On a des prix qui ont évolué ces 20 dernières années, jusqu'à +75 % en moyenne. En parallèle, la demande a aussi énormément augmenté. On attire énormément de monde parce que c'est une commune qui reste à proximité immédiate de Lyon, en première couronne, tout en ayant l'avantage du calme, avec un petit peu de nature."

Le spécialiste de l'agence Neyret développe : "On a une demande qui peut représenter 65 % de familles parce qu'on a énormément de grosses écoles, notamment de collèges reconnus comme Saint Thomas d'Aquin par exemple. Mais également des infrastructures comme le centre commercial d'Auchan qui a beaucoup évolué ces derniers temps, pour accueillir environ 3000 nouveaux habitants par rapport à l'arrivée du futur métro."

260 000 euros pour un T3 à Saint-Genis

Il poursuit en donnant des indications sur les prix des appartements dans l'ancien : "Pour acquérir un T3 à Saint Genis-Laval, on a un ticket d'entrée qui est environ à 260 000 euros ou 270 000 euros pour les quartiers les moins prisés, et on peut aller jusqu'à 350 000 € pour un quartier très demandé sur le centre de Saint-Genis-Laval ou sur les hauteurs notamment."

Des écoles et des commerces pour accueillir des familles

Grégory Lefebvre détaille les quartiers les plus adaptés à recevoir des familles : "C'est un secteur très familial. Les secteurs les plus intéressants vont être ceux qui sont à proximité immédiate des écoles, des commerces. On a notamment le secteur du Baron-Chaurand qui est très connu, à proximité de quatre ou cinq écoles immédiates. On va avoir les hauteurs de Saint-Genis qui sont très demandées puisqu'on a vraiment une très belle vue. On a un secteur qui est très calme tout en restant à cinq dix minutes du centre ville de Cergy. Et on a aussi tout le côté limitrophe, comme le chemin de Sanzy qui est en train d'évoluer aussi. Il y a des prix très élevés. On a un ticket d'entrée pour une maison classique de 90 mètres carrés, à 600 000 euros en moyenne. Sur des coins moins prisés, on peut avoir une maison aux alentours de 420 000 ou 450 000 euros minimum."

Un marché de maisons très prisé

"On a vraiment une typologie variée. C'est un secteur très riche en maisons. Je dirais qu'on peut aller de la petite maison de 80 mètres carrés, classique, avec 200 mètres carrés de terrain, jusqu'à la grosse propriété bourgeoise qui peut avoir plus de 3000 mètres carrés de terrain, plus de 200 300 mètres carrés habitables.

Récemment, j'ai vendu une maison à 2 millions d'euros. C'est une vente record pour nous, mais pour un ticket d'entrée moyen, entre 700 000 euros et 900 000 euros on peut s'offrir une très jolie maison à Saint-Genis-Laval."

Plus de détails dans la vidéo sur la conjoncture, les reports d'investissement, le marché de la location, les programmes neufs...

La retranscription textuelle et intégrale de l'entretien avec Grégory Lefebvre

