Immobilier : "Le 6e est l'un des quartiers les plus prisés de Lyon" (Vidéo)

IMMOBILIER - Nicolas Desmaris est responsable de l'agence SLCI dans le 6e arrondissement de Lyon. Invité sur le plateau de 6 min chrono, il explique ce qu'il faut savoir avant d'acheter un appartement ou louer dans le 6e arrondissement.



Sur les caractéristiques principales du 6e arrondissement : "C'est un des quartiers les plus prisés de Lyon. C'est aussi le deuxième quartier le plus cher sur le prix au mètre carré, derrière le 2cd arrondissement. C'est un quartier assez familial. Pour tout ce qui est près du métro Foch, Masséna, il s'agit de catégories socio-professionnelles assez aisées. Il y a beaucoup de transports en commun et beaucoup de commerces. On peut aller en 5 min à pied sur la Presqu'Ile. C'est donc assez recherché" explique Nicolas Desmaris.

Le prix au m2

"Sur Lyon, les prix ont encore augmenté l'année dernière. Nous sommes à un peu plus de 5500 euros du mètre carré. Dans le 6e arrondissement, nous sommes sur la fourchette haute de ce prix" avance le professionnel.

Le ticket d'entrée

"Pour un appartement en T3, avec deux chambres, de 70 m2, en assez bon état, ne nécessitant que peu de travaux... On peut commencer à trouver des biens autour de 360 000 ou 370 000 euros. Cela peut varier en fonction de l'adresse mais aussi selon l'état de l'appartement et de l'immeuble".

Le style du 6e ?

"C'est principalement de l'ancien, type "Haussmannien" comme on se plaît à l'appeler, donc avec des moulures, des cheminées, du parquet. Il y a de grands volumes. Mais il y a aussi du plus récent, des années 60 ou 70. Peu de neuf dans cet arrondissement toutefois."

Sur la nouvelle DPE et l'encadrement des loyers :

"Les appartements notés G ne pourront plus être loués d'ici la fin de l'année" déclare Nicolas Desmaris, avant de développer sur un reflux des offres de ventes sur le marché et les premiers impacts de la mesure d'encadrement des loyers.

Plus de détails dans la vidéo.

