Sébastien Laubier est directeur de l'agence Le Home à Tassin-la-Demi-Lune. Il était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" pour présenter le marché immobilier de sa commune.

Sébastien Laubier débute en dressant un rapide portrait historique de Tassin-la-Demi-Lune : "C'est une commune limitrophe à Lyon. La commune existe depuis le temps des Romains, avec principalement des paysans, et puis des bourgeois lyonnais qui venaient se reposer et profiter de ce cadre de vie. Cela n'a pas changé pour le cadre de vie. Vers la fin du XVIIIe siècle, il y a eu la construction des axes Lyon-Bordeaux et Lyon-Paris et le premier croisement de ces deux grands axes se faisait à Tassin. Ils ont fait une place circulaire autour de ce croisement, et les premières maisons se sont organisées naturellement en demi-cercle, comme une demi-lune. C'est pour cela que Tassin, maintenant, s'appelle Tassin-la-Demi-Lune.

On pourra dire que ça deviendra palpable d'être effectivement un nouvel arrondissement de Lyon.

Il y a énormément de transport en commun et une rapidité pour être en quelques minutes à Bellecour, que ce soit avec les 15 lignes de bus TCL, avec le tram-train, et puis on l'espère aussi ce futur métro qui est prévu pour 2030 ou 2031 avec je crois nous serons à quatre arrêts du centre de Lyon. On pourra dire que ça deviendra palpable d'être effectivement un nouvel arrondissement de Lyon."

250 000 euros pour un T3

Le directeur de l'agence Le Home de Tassin poursuit en donnant des indications sur les prix des appartements de la commune : "On va distinguer les appartements et les maisons : 80% du marché immobilier tassilunois ce sont des appartements. Pour un T3, on est à minima dans les 250 000 euros, par contre on aura très souvent un extérieur, balcon ou petit jardin, ce que les gens recherchent et encore plus depuis la sortie du du covid et du confinement. C'est vrai que comme c'est une commune verdoyante, les gens viennent chercher justement cela : s'ils sortent de la ville c'est pour avoir les avantages de calme et de verdure, et je pense que c'est ça fait partie des avantages de Tassin."

Tassin, une ville familiale

Il développe ensuite l'idée que la commune est adaptée pour recevoir des familles : "Historiquement c'est tout à fait le cas : naturellement la ville s'est développée depuis sa proximité avec Lyon jusqu'à sa périphérie, donc plus on est en périphérie moins les terrains étaient chers, donc on pouvait avoir accès à des jardins plus grands. Il faut savoir que même aujourd'hui il y a encore une ferme, une exploitation agricole qui est tout au bout de à l'extrémité de la commune vers Marcy-l'Étoile et Charbonnières. Les maisons sont accessibles dans différents quartiers.

Les familles sont toujours ravis de pouvoir trouver un cursus scolaire complet pour leurs enfants

Evidemment le quartier principal c'est Tassin-Bourg. Pourquoi ? Parce que là il y a toutes les écoles possibles, les infrastructures, cinémas, commerces... Les familles sont toujours ravis de pouvoir trouver un cursus scolaire complet pour leurs enfants, et c'est vrai que c'est le cas de la maternelle à la terminale. Donc les plus belles propriétés sont là-bas, et notamment tout autour de la gare de ce fameux tram-train qui emmène les enfants qui le souhaitent à la gare de Saint-Paul. Ces coins là sont très privilégiés."

Une maison à partir de 700 000 euros

Sébastien Laubier conclut en donnant des précisions sur le marché des maisons de Tassin : "Les prix varient en fonction des quartiers. Il faut savoir que le plus cher effectivement c'est à Tassin-Bourg, mais d'autres quartiers sont développés notamment le plateau de l'Aigas. On va retrouver des belles propriétés anciennes dans le Bourg. Pour le chemin de l'Aigas, il y a de la place, il s'y fait des divisions parcellaires, et donc des maisons plus modernes, styles cubiques, avec toit terrasse, ou des belles demeures.

Lire aussi : Métropole de Lyon : le logement neuf toujours en berne

On est sur des prix évidemment très hauts, qui dépassent le million, voire les 2 millions pour certaines. Rassurez-vous, je pense qu'à Tassin on peut commencer à avoir des maisons à partir de 700 000 euros, et dans des quartiers plus proches, avec des maisons et des terrains plus petits, mais tout aussi agréables. Comme, par exemple, vers notre agence le quartier des Trois Renards, ou le quartier de Mont Pinot, vers Charbonnières : il y a tout un tas de rue perpendiculaire à la route de Paris où on va trouver des maisons avec des dimensions de jardin agréables et donc plus accessibles."

Lire aussi :

"Les biens d'exception ne sont pas rares à Sainte-Foy" (vidéo)

Immobilier : "On trouve des maisons à 250 000 euros à Meyzieu" (vidéo)

Immobilier à Bron : "Un T3 vaut entre 210 000 et 250 000 euros" (vidéo)

Immobilier : "270 000 euros pour un 60 m2 à Caluire-et-Cuire" (vidéo)

Immobilier à Saint-Priest : "Il y a énormément de programmes neufs dans le centre-ville" (vidéo)

Immobilier à Vénissieux : "180 000 euros pour un T3 dans le centre" (vidéo)

Immobilier : "Villeurbanne a pris 49% en 5 ans" (vidéo)

Immobilier à Lyon 8 : "À partir de 3000 euros/m2 pour une résidence avec balcon" (vidéo)

Immobilier à Lyon 2 : "Trouver sous les 5200 euros/m2, cela n'existe plus »

Immobilier à Lyon 5 : "Le Vieux-Lyon vaut la Presqu'Île, Ménival intéressant pour les familles »

Immobilier à Lyon 1 : "Comptez 350 000 euros pour un T3 sur les Pentes de la Croix-Rousse »

Immobilier : "Le 6e est l'un des quartiers les plus prisés de Lyon »

Immobilier : "On peut faire toute sa vie dans le 7e", explique Gaël Fluchaire

Immobilier à Lyon 9 : "Le centre Valmy est l'endroit le plus demandé, La Duchère a changé

Immobilier à la Confluence : "Ce quartier est de plus en plus attractif" assure Sophie Terdjman