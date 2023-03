Loïc Piquard est agent commercial de l'agence immobilière Orpi Caluire Bourg. Il était sur le plateau de l'émission "6 minutes chrono" pour présenter le marché immobilier de Caluire-et-Cuire.

Loïc Piquard débute en donnant les principales caractéristiques du marché immobilier de Caluire : "Il faut savoir que Caluire est considéré comme le 10e arrondissement de Lyon. Nous jouxtons le plateau de la Croix-Rousse. On est sur un marché très porteur, près de Lyon, entre la Saône et le Rhône. Il y a beaucoup de ménages qui quittent la ville de Lyon et qui viennent à Caluire. C'est bien relié au centre-ville de Lyon : il y a le métro Cuire, des bus, le périphérique lyonnais."

L'expert répond à une question sur les secteurs les plus propres à accueillir les familles : "Il y a la Voie Verte qui est hyper intéressante pour les familles avec, sur 4 kilomètres, des aires de jeux pour les enfants, de quoi faire son jogging... Elle est très prisée. On a aussi le centre-Bourg et le quartier du Vernay qui sont plutôt appropriés. Il y a aussi plusieurs villages dans la ville, ce qui est très agréable à vivre. Il y a des vues magnifiques en surplomb de Lyon, avec des parcs et des jardins."

Il poursuit sur les prix de ce marché : "Il y a 85% d'appartements et 15% de maisons. Pour donner un ordre de grandeur, pour un 60 m2, on va être aux alentours de 4600 euros/m2 en moyenne, donc 270 000 euros à peu près. Pour le ticket d'entrée, on trouve des studios à partir de 130 000 euros. Pas de maison sous les 700 000 euros."

Plus de détails dans la vidéo sur les secteurs à fort potentiel à Caluire, le marché des maisons, les investissements locatifs...