Immobilier à Lyon 9 : "Le centre Valmy est l'endroit le plus demandé, La Duchère a changé" (vidéo)

IMMOBILIER. - Lyon Capitale poursuit sa série immobilier, quartier par quartier, en analysant le marché du logement du 9e arrondissement (Vaise, La Duchère, Gorge de Loup...) avec Sidney Pelletier est directeur de l'agence Guy Hoquet Lyon 9.



Expert du secteur, Sidney Pelletier est directeur de l'agence Guy Hoquet Lyon 9. Il décrypte les caractéristiques du 9e, le profil type des acheteurs, les places avec les bons plans... Pour rappel, Vaise est l'arrondissement de Lyon qui a connu la plus forte croissance : +20% en deux ans. Un arrondissement polymorphe, tout en longueur, étendu sur la rive ouest de la Saône jusqu’à l’île Barbe, en face de la Croix-Rousse, de Caluire, et au sud des premiers villages des monts d’Or.

Il commence en dressant le panorama des typologies de logement dans le 9e arrondissement : centre-ville très prisé, surtout autour des bouches de métro telles que Valmy ou la gare de Vaise. Les prix restent ainsi élevés tant que le bien est à 10min à pied d'une de métro. Il y a aussi un quartier plus résidentiel et familial du côté du haut de Saint-Rambert, un secteur populaire avec la Duchère et même une zone mixte tertiaire/logement avec le nouveau quartier de l’Industrie. "Le centre vers Valmy est l'endroit du 9e qui est le plus recherché avec des prix autour de 5000 euros/m2 voire plus si c'est du neuf. 2500 euros/m2 à La Duchère" pour Sidney Pelletier, directeur de l'agence Guy Hoquet Lyon 9.

Sur La Duchère, le spécialiste l'assure, malgré les heurts réguliers, le quartier a changé : "Il y a beaucoup de jeunes qui achètent à La Duchère. Le prix attire les gens et la population change un peu"

Plus de détails dans la vidéo avec aussi une analyse de l'encadrement des loyers :

