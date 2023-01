IMMOBILIER.- Nicolas Rodarie est agent commercial chez Orpi Vénissieux. Il était sur le plateau de Lyon Capitale pour analyser le marché immobilier de Vénissieux, 3e ville la plus peuplée de la métropole de Lyon.

Nicolas Rodarie, de l'agence Orpi de Vénissieux, donne les principales caractéristiques de la ville : "Vénissieux est une grande ville, qui jouit de nombreux transports. Nous avons le tram, le métro, le train. Vénissieux est une ville de plus en plus agréable, aussi bien pour les familles qu'un couple ou un étudiant."

Il poursuit en développant sur les secteurs les plus adaptés à accueillir une famille : "Il y a Vénissieux-centre avec toutes ses écoles, ses commerces, son marché, la mairie et sa médiathèque. Il y a aussi les Minguettes qui est un quartier à fort potentiel, avec des écoles et des commerces qui ont été réaménagés. Ici, on trouve des écoles avec un professeur pour 12 ou 15 élèves, ce qui est aussi un avantage. On a vendu des maisons à des personnes qui sont très contentes pour cela."

Le spécialiste donne les prix de ces secteurs : "Pour un T3 dans le centre, on va être autour de 180 000 euros et 200 000 euros. Sur le plateau des Minguettes, un peu moins côté, on va être sur du 130 000 ou 140 000 euros. Il y a des logements pour tout le monde."

Pour ce qui est des secteurs à fort potentiel : "Il y a le quartier des Marronniers, où le futur tram T10 va passer. Il va relier Lyon, Vénissieux, Saint-Fons et aller jusqu'à Gerland. Le centre de Vénissieux va aussi en profiter. Il y a aussi le nouveau centre de Parilly. Ces quartiers attirent du monde, de la demande de location, des investisseurs."

Selon Nicolas Rodarie, la réputation de Vénissieux n'est plus la même qu'auparavant : "On peut dire que l'image de Vénissieux est en train de changer. Il y a eu beaucoup de rénovation d'immeubles. Beaucoup de tours ont été écroulées, d'autres ont été rénovées. Par exemple, on a des appartements avec de bons diagnostics de performances énergétiques (DPE). Il y a des espaces verts. Il y a un renouveau pour attirer de nouvelles familles. Des jeunes couples viennent s'installer. Les prix sont toujours intéressants, notamment en comparaison avec Lyon 8 et Lyon 7."

Source : Notaires

Le prix médian est à 2700 euros/m2 d'après les chiffres des notaires, en progression de 30% sur deux ans. Nicolas Rodarie explicite : "On est même plutôt sur du 3000 euros/m2 voire 3200 euros/m2 dans le centre maintenant."

Plus de détails sur le marché des maisons, la rentabilité locative, et les opportunités que crée le DPE à Vénissieux...

