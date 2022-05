Immobilier à Lyon 1 : "Comptez 350 000 euros pour un T3" (vidéo)

Immobilier. - Tout savoir du marché immobilier dans le 1er arrondissement de Lyon, avec un spécialiste du secteur, Tony Balsamo, directeur de l'agence Onil Immobilier.

Le 1er arrondissement de Lyon comprend les pentes de la Croix-Rousse et s'étend jusqu'à l'église Saint-Nizier. Le prix médian s'élève à 5 750 euros, avec des disparités à la hausse selon les secteurs. C'est l'un des quartiers les plus prisés de la ville. Découvrez les analyses d'un spécialiste du 1er, Tony Balsamo, directeur de l'agence Onil Immobilier, avec les rues les moins chères, les caractéristiques, le profil des acheteurs et les conséquences de l'encadrement des loyers...

"Pour un T3, on peut commencer à en trouver à partir de 350 000 euros voire 360 000 euros. Mais ce ne sera peut-être pas le plus calme"

L'expert donne les caractéristiques principales du 1er arrondissement : "Il y a beaucoup d'immeubles anciens de type "canut", avec une ambiance pierre-bois et de jolis volumes. Il n'est pas rare de voir des hauteur de plafond de 3m ou 4m. C'est pour cette raison qu'il n'y pas mal de mezzanines aussi". Il poursuit en expliquant le profil des acheteurs : "Il y a un profil jeune et un profil familial. C'est sûr que les prix ont bien augmenté mais c'est très bien desservi, il y a beaucoup d'écoles, et beaucoup de commerces".

Le ticket d'entrée : 350 000 euros

Tony Balsamo, directeur de l'agence Onil Immobilier, s'avance : "Pour un T3, on en trouve à partir de 350 000 euros voire 360 000 euros. Mais ce ne seront peut-être pas les plus calmes".

"Il y a plus de calme depuis peu puisque pas mal de routes ont été fermées aux voitures comme la montée Saint-Sébastien"

Les nuisances sonores

"C'est vrai que c'est un quartier vivant, avec des pubs, des restaurants. Il y a de la vie, ça c'est sûr. On vient aussi dans cet arrondissement pour cette raison. Mais il y a plus de calme depuis peu puisque pas mal de routes ont été fermées aux voitures comme la montée Saint-Sébastien près du métro Croix-Paquet et la rue des Capucins. La montée Saint-Sébastien, qui a une vue panoramique sur tout Lyon, est ainsi devenue bien plus calme."

La diminution des voitures : atout ou inconvénient ?

"C'est la bonne question. Il est peut-être un peu tôt pour se prononcer. Ceux qui habitent le quartier ne s'en plaignent pas. Après il y a ceux qui travaillent à 30 km en voiture de Lyon. Lorsque vous rentrez chez vous, il faut trouver une place ce qui est parfois difficile. De plus, les parkings coûtent très chers".

Le moins cher du 1er :

"Tout reste assez cher mais il y a bien toutes ces rues perpendiculaires des pentes de la Croix-Rousse comme la rue des Capucins, la rue René Leynaud, la rue Burdeau, les Tables Claudiennes. Ce sont des longues rues avec souvent du vis-à-vis et peu d'ensoleillement, donc c'est vrai que c'est un tout petit peu moins cher".

Plus de détails dans la vidéo, notamment sur les conséquences de l'encadrement des loyers à Lyon 1 :

