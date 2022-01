Immobilier : "On peut faire toute sa vie dans le 7e" explique Gaël Fluchaire (vidéo)

IMMOBILIER - Gaël Fluchaire est directeur de l'agence Guy Hoquet dans le 7e arrondissement de Lyon. Invité sur le plateau de 6 min chrono, il explique ce qu'il faut savoir avant d'acheter un appartement ou louer dans le 7e arrondissement.

Malgré la grande diversité du secteur, il parvient à dessiner quartier par quartier, les spécificités de l'arrondissement, les prix moyens, et les zones à fort potentiel à observer pour un investissement : "le 7e est un quartier très bobo, très animé. On peut y faire toute sa vie, en partant de la Guillotière, plutôt étudiant, en passant par la place Saint-Louis, plus bobo, puis le quartier de Jean Macé, peut-être plus âgé, plus posé aussi et avec beaucoup d'écoles. Enfin, il y a le quartier de Gerland, plus à la peine depuis quelques années mais qui se développe tout de même doucement avec beaucoup de ZAC, de construction neuve. A terme, ce pourrait être intéressant, pleinement intégré au reste du 7e, car il est aujourd'hui un peu excentré."

Le profil des acheteurs

Avec une telle palette d'offres, difficile de dessiner le portrait robot type de l'habitant du 7e arrondissement. Gaël Fluchaire développe : "Oui, c'est très compliqué. Mais tout de même, l'identité est bobo. Dans le 7e, grosso modo on mange bio, on mange local, on se balade à vélo, on essaie de faire le maximum sur place. Par contre, on a aussi beaucoup d'investisseurs qui recherchent des petites surfaces car le secteur est très étudiant. Il y a aussi beaucoup de familles car nous avons beaucoup d'écoles".

Les avantages du 7e :

"C'est très vivant, et puis on est à deux pas de la Presqu'Île. On a deux lignes de métro, on est à côté des gares, de l'autoroute. On a beaucoup de tout petits commerces, des pop-up store, des restaurants vraiment atypiques. Et c'est un arrondissement qui est amené à se développer, qu'il faut visiter et découvrir".

Les moyennes de prix, des indicateurs difficiles à interpréter

"On a une moyenne de 5200 euros le m2 sur le 7e mais ça ne veut pas dire grand chose. Un appartement au dernier étage, un toit-terrasse ou un rez-de-chaussée, déjà ce ne sera pas du tout les même prix. Si vous allez dans le quartier de la Guillotière, qui a fait beaucoup parler de lui en mal, ou un appartement place Saint-Louis, ce ne seront pas les mêmes prix. Tout dépendra de al typologie d'habitants. Pour vous aider, il y a beaucoup de primo-accédant sur la Guillotière." Le directeur d'agence poursuit en expliquant la situation du quartier de Gerland. Plus de détails dans la vidéo.

