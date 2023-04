Patrick Panossian est le directeur de l'agence Orpi de Meyzieu. Il était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" pour parler de l'immobilier de Meyzieu, cette commune au Nord-Est de Lyon.

Patrick Panossian débute en dressant un portrait général de la ville : "Meyzieu est une ville très attractive depuis de nombreuses années, proche de Lyon, avec un cadre bucolique, notamment les abords du Grand Large."

Les prix à Meyzieu

Il poursuit en donnant des indications sur les prix : "Alors pour un appartement il faut compter entre 2300 à 3500 euros du mètre carré, et même si cette notion est à relativiser, pour les maisons on peut compter entre 4000 et 4500 euros le mètre carré.

Pour un T3 dans l'ancien, il faut compter un budget de 170 000 euros et pour un T3 plus récent de 240 000 € environ."

Pour les familles :

Le directeur de l'agence Orpi détaille les quartiers les plus adaptés aux familles : "Le centre de Meyzieu où on a une offre élargie au niveau des transports et des écoles. On a également des zones pavillonnaires qui s'adressent à toutes les bourses aujourd'hui à Meyzieu. Pour les budgets plus modestes, le sud-est de Meyzieu, et pour les budgets plus importants il y a les très belles villas des abords du Grand Large."

Il en profite pour faire un point sur l'offre en transport : "La principale ligne est la ligne de tramway T3 qui nous permet d'arriver au pôle commercial Carré de Soie en une dizaine de minutes, et également de poursuivre pour arriver à la gare de la Part-Dieu en 35 minutes environ."

Le marché des maisons :

"Il y en a pour tous les budgets. On a des maisons dans les quartiers populaires aux alentours des 250 000 euros aujourd'hui, du côté du Ford Meyzieu donc maison mitoyenne, environ 90 mètres carrés avec trois chambres et un jardin, un terrain d'environ 200 mètres carrés. Puis on a ensuite toute la partie de la Jacquière qui est très intéressante puisque on va retrouver des biens des années 70 qui sont souvent rénovés par les propriétaires, qui sont dans un quartier pavillonnaire très très actif. Ensuite, les villas plus haut de gamme qu'on va retrouver aux abords du Grand Large."

L'investissement locatif : près de 4% de rentabilité

"Je conseillerais plutôt le centre-ville de Meyzieu : les résidences récentes qui ont une dizaine d'années amènent un bon rendement locatif. On peut s'attendre à un rendement entre 3,5% et 4,5%. On va privilégier cet emplacement grâce à l'offre de transport. On trouve très rapidement un locataire puisqu'il y a une pénurie d'offres. Il n'y a pas d'encadrement des loyers. Il y a un report sur nos communes."

Plus de détails dans la vidéo sur la conjoncture de la hausse des taux de crédit, les casses de dossiers et la variation des prix...

