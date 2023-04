"Les biens d'exception ne sont pas rares à Sainte-Foy" (vidéo)

Pierre-Yves Flory travaille à l'agence Sainte-Foy Immobilier. Il était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale pour présenter le marché immobilier de sa commune.

L'agent immobilier débute en donnant les caractéristiques principales de Sainte-Foy : "C'est une vie un peu à la campagne. On appelle ça les balcons verts de Lyon, mais en étant proche du centre de Lyon, à une dizaine de minutes environ. C'est bien desservi en transport en commun sauf certains quartiers qui sont un petit peu plus excentrés mais qui présentent aussi l'avantage du calme et de la tranquillité. Pour autant nous n'avons pas le métro."

Les prix par typologie à Sainte-Foy

Il distingue plusieurs typologies d'appartements, et donne pour chacun, la fourchette de prix : "Il y a vraiment les trois types de construction à Sainte-Foy : des constructions un peu à la chaîne des années 60'-70' où selon les quartiers on est autour des 3000 euros du mètre carré donc, 210 000 euros à peu près ; sur des résidences un petit peu plus récentes des années 80' à 2000', 2010', on est sur une moyenne qui est entre 4000 et 4500 euros du mètre carré, donc en gros 280 000 €; puis pour des résidences récentes ou très hauts standing entre 5000 5005 et 6000 euros du mètre carré, il faut compter 350 000, 360 000 euros pour pour du récent de standing."

Plus de détails dans la vidéo sur le marché des maisons, la hausse des taux de crédits, les quartiers pour les familles et les programmes neufs.

La retranscription intégrale et textuelle de l'interview avec Pierre-Yves FLory

Eloi Thiboud: Bonjour à tous, Bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on poursuit notre série d'analyses des communes de la Métropole de Lyon du point de vue immobilier. Cette fois-ci, on va parler de Sainte-Foy-lès-Lyon, cette commune du Sud-Ouest lyonnais. Et pour en parler, nous recevons Pierre-Yves Flory qui travaille à l'agence Sainte-Foy Immobilier. Bonjour Pierre-Yves, merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'acheter à Sainte-Foy-lès-Lyon? Quelles sont les principales caractéristiques du marché ?

Pierre-Yves Flory: Sainte Foy, c'est un peu une enclave dans Lyon, sauf que c'est en hauteur. Ça touche le cinquième. Et la particularité de Sainte Foy, c'est que c'est un des rares endroits de Lyon avec de la verdure comme la commune de Lyon 5ème. Quand on regarde une photo aérienne de Lyon, on se rend compte que Lyon est une ville extrêmement minérale, avec très peu de verdure, à l'exception notable de la commune de Lyon 5ème et Sainte-Foy, qui est une enclave juste au dessus de la presqu'île, donc qui présente la particularité d'une vie un peu à la campagne. On appelle ça les balcons verts de Lyon, mais en étant proche du centre de Lyon puisque du centre de Sainte Foy à la place Bellecour, c'est une dizaine de minutes environ.

Eloi Thiboud: Et c'est bien desservi en transports en commun ? C'est vraiment sur la première couronne lyonnaise..

Pierre-Yves Flory: C'est très bien desservi en transports en commun. Alors, sauf certains quartiers qui sont un petit peu plus excentrés mais qui présentent aussi l'avantage du calme et la tranquillité. Pour autant, on n'a pas le métro, on n'a pas tout ça parce qu'on est en hauteur, mais on descend très très vite dans Lyon, dans à peu près tous les quartiers. Et quand on se déplace autrement qu'en transports en commun, on est aussi bien d'un côté de Lyon, côté presqu'île que de l'autre côté, côté 6ème,on redescend dans la colline par Vaise.

Eloi Thiboud: On va rentrer un peu dans le détail, on va parler de prix de l'immobilier. En gros, le prix médian à Sainte-Foy, c'est combien pour un T3 ?

Pierre-Yves Flory: C'est une question un petit peu difficile parce qu'il y a vraiment trois types de constructions à Sainte-Foy, des constructions un petit peu anciennes des années 60-70 ou là selon les quartiers, on est autour des 3000€ du mètre carré, donc les 70 mètres carrés fois 3 = 210 000 € à peu près. Sur des résidences un peu plus récentes, des années 80 à 2000-2010, on est sur une moyenne qui est entre 4000 et 4 500 €, donc en gros 280 000 €. Et puis pour des résidences récentes ou de très haut standing, ça peut grimper à 5000€-5500€, 6000 € du mètre. Ce qui fait, alors les T3 sont un petit peu plus petits dans les copropriétés récentes, mais grosso modo il faut compter 350 000€-360 000€ pour du récent de standing.

Eloi Thiboud: Voilà, ça fait un panel assez large. Est-ce que si on regarde un peu la géographie de Sainte Foy, est-ce que certains secteurs sont plus à même à accueillir des familles ?

Pierre-Yves Flory: Alors pour les familles avec des enfants jeunes, on va dire que c'est le centre ou autour du centre de Sainte-Foy qu'on trouve le plus de commodités, en particulier pour les écoles type maternelles et primaires. Il y a un collège qui est le collège du Plan du Loup qui se situe dans le secteur du Vallon plan du loup et qui est très facile d'accès aussi. Ce qui fait que les secteurs principaux pour les familles, on voit bien que c'est autour du centre et le secteur du Vallon Chavril qui est en gros coincée entre le cinquième et, enfin, la ligne à la bordure de Lyon 5ème.

Eloi Thiboud: Alors parlons un peu aussi investissement. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont dits à haut potentiel ou des endroits où il y a des programmes neufs qui pourraient intéresser des investisseurs?

Pierre-Yves Flory: Alors les programmes neufs sont un petit peu concentrés actuellement sur Sainte Foy, essentiellement dans le secteur du Vallon, parce que c'est là où il y a encore quelques réserves foncières. Il y a un secteur qui est assez méconnu à Sainte-Foy et qui pourrait à terme prendre de la valeur. C'est le secteur qui à la limite de Chaponost, le long de Liseron, puisque c'est un secteur qui est en complète transformation avec toute une promenade qui a été aménagée le long de Liseron. Et là on retrouve des maisons et quelques programmes qui sont en train d'arriver. Et s'il y a encore un potentiel de croissance c'est par là.

Eloi Thiboud: Vous avez parlé des maisons, on sait qu'il y a un marché des maisons à Sainte-Foy. Quel type de maison on peut trouver à partir de combien, on peut se les offrir aussi ?

Pierre-Yves Flory: Alors, les maisons à Sainte-Foy, c'est souvent pour ça que les gens viennent ici. On a un ticket d'entrée qui va être, allez, on va dire, à 650 000 € pour des petites maisons de 110-120 mètres carrés avec 300-400 mètres carrés de jardin souvent assez récentes. On va dire que la maison moyenne à Sainte-Foy, vraiment la maison familiale, 170 mètres carrés avec un terrain de 1000 mètres carrés, ça démarre à 800 000 €. Et puis après Sainte-Foy, c'est une des zones de Lyon où il y a de très belles propriétés. Il y a tout un secteur, en particulier la colline de Sainte-Foy qui surplombe Lyon où là on a de très belles propriétés qui peuvent atteindre les 2 millions, 2,5 millions, 3 millions d'euros.

Eloi Thiboud: Là, on parle plutôt de biens d'exception non ?

Pierre-Yves Flory: De biens d'exception, mais qui ne sont pas rares.

Eloi Thiboud: D'accord, donc ils sont nombreux.

Pierre-Yves Flory: Oui, il y a enfin tout est relatif. Mais voilà, ça fait partie des zones de concentration de la région où on trouve de très belles choses.

Eloi Thiboud: Et la demande est forte sur ce marché des maisons ?

Pierre-Yves Flory: La demande est forte sur le marché des maisons. Oui.

Eloi Thiboud: Est-ce qu'il va falloir se battre en fait, lorsqu'on pose un dossier ?

Pierre-Yves Flory: Alors c'était le cas il y a encore quelques mois. Là, on est comme tout le monde, avec un petit ralentissement de marché où les gens sont un petit peu attentistes. Mais pour autant, la demande reste très largement supérieure à l'offre.

Eloi Thiboud: J'allais vous demander là, la conjoncture un peu compliquée pour les accès au crédit, voilà le taux d'usure qui bloque le taux d'intérêt des banques est renouvelé chaque mois. Mais est-ce que voilà, y a pas trop de casse à Sainte-Foy, la demande reste convenable vous dites ?

Pierre-Yves Flory: Alors, la demande reste forte avec quand même des catégories d'acheteurs qui ne sont pas les mêmes. Il y en a qui sont plus impactés que d'autres par les taux d'intérêt, en particulier, ceux qui n'ont pas trop d'apport ou ceux qui démarrent. Nous, sur notre secteur, on a quand même des prix relativement élevés, donc ils s'adressent à un public qui a les moyens. On est plus impacté par le taux d'endettement à 30 % qui pénalise des gens qui ont des gros revenus mais qui souvent font des opérations de défiscalisation en cours ou en bourse ou différents prêts, ce qui fait qu'ils atteignent vite les 30 % et malgré un fort restant à vie, ils ne peuvent plus emprunter ou pas beaucoup ou pas facilement. Ce qui fait qu'on a essentiellement. Enfin, essentiellement, non, on a beaucoup de gens qui ont vendu avant de venir acheter chez nous et donc qui ont des paiements comptant ou quasi, ce qui fait que le marché reste à peu près fluide. On a plus un problème d'offre que de demande.

Eloi Thiboud: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Pierre-Yves Flory, c'est déjà les 6 minutes chrono. Merci d'être venu sur notre plateau. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission où vous pouvez trouver plus de détails sur l'immobilier de la Métropole de Lyon sur le site lyoncapitale.fr. À très bientôt.

