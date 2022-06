Immobilier à Lyon 2 : "Trouver sous les 5200 euros/m2, cela n'existe plus"

Immobilier. - Le 2e arrondissement de Lyon est l'un des plus prisés, et donc l'un des plus chers de la ville. Patrice Marica, directeur de l'agence My Cocoon, spécialiste du secteur, décrypte le marché dans l'émission 6 min Chrono.

Le 2e arrondissement s'étend de la Confluence jusqu'à l'église Saint-Nizier. Le prix médian s'élève à 6200 euros/m2 selon les chiffres des notaires de la Chambre du Rhône.



Patrice Marica développe sur le contexte du marché immobilier de cet arrondissement très demandé : "Le 2cd arrondissement a connu, avant la covid19, une très forte flambée avec beaucoup de recherches. C'était un marché très tendu qui s'est scindé avec un grand nombre d'appartements qui mettent plus de temps à se vendre. Une espèce de stock flottant de grandes surfaces qui trouvent moins vite preneur parce qu'aujourd'hui les familles qui restent le profil type des principaux acquéreurs, enviropn 1/3, s'orientent sur d'autres biens et d'autres secteurs.

"Quand on va être sur des belles adresses, de belles rénovations, de beaux emplacements, les prix dépassent les 7000 euros/m2, 8500 euros/m2 voire même 10 000 euros/m2 parfois sur des biens exceptionnels"

Pour 800 000 euros, 1 millions ou 1,2 millions d'euros on peut avoir aussi de beaux extérieurs. En parallèle, on a une nouvelle vague d'acquéreurs sur des T3 ou des T4, qui sont des investisseurs "paiement comptant" entre 400 000 euros et 600 000 euros, qui cherchent à loger leurs enfants pour les études, ou le garder en location, ou garder un pied-à-terre. C'est la cible que l'on a, à 60% environ, en Presqu'Île".

Le ticket d'entrée

Le spécialiste explique : "C'est vrai que ce sont des prix assez incroyables. On va être entre 6 300 euros/m2 et 6 700 euros/m2 pour des biens standards. Quand on va être sur des belles adresses, de belles rénovations, de beaux emplacements, les prix dépassent les 7000 euros/m2, 8500 euros/m2 voire même 10 000 euros/m2 parfois sur des biens exceptionnels. Trouver des biens à 5200 euros du mètre carré (prix médian à Lyon) devient très compliqué, ça n'existe plus même. Si on veut un bien relativement qualitatif, cela commence à 6000 euros/m2".

Plus de négociations sur les grandes surfaces ?

"Si on parle de prestige, le marché de l'ultra luxe ne s'est jamais aussi bien porté. Il y a peu de marges de négociation sur, par exemple, des T4 à 1,2 millions d'euros. Sur les biens qui nécessitent des rénovations, il y a toujours des négociations possibles. Il y a des leviers" assure le directeur de My Cocoon basé à Lyon 2.

Plus de détails dans la vidéo sur les secteurs du 2e qui sont les plus abordables :

