Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon

Emmanuel Macron à Lyon, départ de Jean-Michel Aulas, libération de Benjamin Brière... les actus qui ont marqué cette semaine lyonnaise.

L'actualité lyonnaise a été marquée cette semaine sur le plan politique, sportif ou encore culturel. En voici un résumé pour retenir l'essentiel.

Emmanuel Macron rend hommage à Jean-Moulin

Emmanuel Macron, président de la République française, entouré des époux Klarsfeld et de Claude Bloch, se recueillent devant l'emplacement de la baraque aux juifs pendant la cérémonie d'hommage. Une baraque que les époux Klarsfeld ont demandé au président de faire reconstruire pour perpétuer la mémoire des lieux. (Photo Pool/Le Progrès/ Maxime JEGAT)

Lundi 8 mai, Emmanuel Macron a rendu un hommage à Jean Moulin, président du Conseil national de la Résistance, 80 ans après son arrestation. La cérémonie a eu lieu dans un quartier de Lyon bouclé pour des raisons de sécurité, alors que des manifestants en colère protestaient contre la réforme des retraites à proximité.

Des mesures de sécurité strictes ont été mises en place, avec un périmètre de près d'un kilomètre carré autour de l'ancienne prison de Montluc dans le 3e arrondissement de Lyon, et des membres des forces de l'ordre postés à tous les coins de rue pour assurer l'accès au lieu de mémoire.

Aulas et l'OL, c'est fini

© Philippe Desmazes / AFP

Lundi 8 mai, l'OL Groupe a annoncé que Jean-Michel Aulas quittait la présidence de l'OL après 36 ans de service. À 74 ans, Aulas était un personnage clé de la ville de Lyon, aussi bien en France qu'à l'international. Bien qu'il n'ait pas assisté à la rencontre contre Montpellier le dimanche précédent, Jean-Michel Aulas était un président emblématique qui a mené le club à la victoire à sept reprises en Ligue 1 et à des performances remarquables en Ligue des champions.

Le nouveau propriétaire, John Textor, prendra les fonctions de président-directeur général du club, tandis que Jean-Michel Aulas deviendra président d'honneur. Le communiqué de presse de l'OL exprime sa gratitude envers Aulas pour ses nombreuses années de dévouement envers le club.

Libération de Benjamin Brière

Benjamin Brière - DR

Le Lyonnais Benjamin Brière, qui était détenu en Iran depuis mai 2020 pour des accusations d'espionnage, a été libéré avec un autre ressortissant français, Bernard Phelan, qui était également détenu dans les prisons iraniennes. Selon le Quai d'Orsay, les deux hommes ont quitté l'Iran et sont actuellement en route vers la France. Les autorités iraniennes ont officiellement déclaré que les deux hommes ont été libérés pour des raisons humanitaires, en raison de leur état de santé gravement détérioré ces derniers mois.

Bien que Brière ait été acquitté en appel le 15 février, il n'avait pas été libéré à cette époque, malgré son innocence clamée et sa grève de la faim entamée depuis plusieurs mois. Son avocat avait également appelé la diplomatie française à faire pression pour sa libération. Le président français Emmanuel Macron a salué cette libération et a promis de continuer à agir pour le retour des autres ressortissants français détenus en Iran. Cependant, il reste encore cinq ressortissants français détenus en Iran, dont les noms de tous ne sont pas connus.

Baisses de subvention à la culture dans la région

La vice-présidente déléguée à l'économie de la région, qui présidait la commission, aurait affirmé que le budget de huit euros par habitant alloué à la culture était encore trop élevé et que les structures devraient vivre de leurs propres entrées pour obtenir une "vérité populaire". Cette décision a conduit à la suppression de subventions importantes, notamment celle du TNG, ce qui représente une baisse totale de 800 000 à 1 000 000 €.

Cependant, les sommes allouées à certaines structures telles que la Maison de la Culture de Grenoble ou le Lyon BD Festival n'ont pas encore été présentées lors de la commission. L'opposition déplore également un manque de transparence dans l'attribution des subventions, certains acteurs culturels ayant appris la somme qui leur serait attribuée grâce à elle. Enfin, bien que les hausses de crédits accordées aux festivals aient été confirmées, il n'est pas encore clair si le budget culturel 2023 global baissera, augmentera ou restera constant.

Un recours contre la piétonnisation de la Presqu'île

Le 27 mai prochain, onze associations et dix-sept commerces ont prévu de lancer une procédure contre le projet de piétonnisation de la Presqu'île de Lyon. Vingt-huit associations de résidents et de commerces se sont réunies pour déposer une plainte contre le plan qui prévoit la suppression de tous les arrêts de bus à l'Hôtel de Ville, la piétonnisation de la rue de la République entre Cordeliers et la place de la Comédie, ainsi que la fermeture de la rue Grenette à la circulation.

Selon Sarah Peillon, chef du parti Renaissance dans le Rhône, la méthode utilisée pour adopter le projet est incorrecte et les personnes impactées doivent être consultées, avec des études menées pour évaluer les éventuelles conséquences.

Le "plus grand mâchon du monde" au Lou

1 500 personnes étaient réunies pour ce grand mâchon du Lou (photo : Julien Barletta)

Samedi 13 mai, le Lou Rugby a organisé la quatrième édition de son événement festif "Grand mâchon", rassemblant 1 500 personnes au stade de Gerland pour une matinée de tradition lyonnaise et de convivialité. Cette fête patrimoniale aux allures de "bal du samedi soir" a permis de mettre en avant "l'héritage des ancêtres canuts".

Les bénéfices de l'événement ont été reversés à deux associations, Les étoiles filantes et SOS Préma & bébés hospitalisés, tandis que plusieurs confréries ont été honorées. Les places pour cet événement très prisé ont été réservées en moins de cinq minutes, ce qui a été célébré par les co-organisateurs.

