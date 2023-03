Vanessa Allaman est directrice de l'agence Nestenn de Bron. Elle était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" pour parler de l'immobilier de Bron à l'Est de Lyon.

Vanessa Allaman donne d'abord les principales caractéristiques de la ville : "L'avantage de Bron c'est que l'on est sur la première couronne lyonnaise avec tous les transports en commun nécessaires : 3 tramways et un métro/ La ville a beaucoup évolué en terme d'animation et de vie au quotidien. Beaucoup de nouveaux commerces s'y sont implantés. C'est donc très agréable de vivre à Bron aujourd'hui."

Elle poursuit en donnant des éléments sur les prix de l'immobilier de Bon : "On a un marché très éclaté à Bron. On est sur un tarif moyen de 3500 euros/m2 pour un appartement. On descend aux alentours des 2000 euros/m2 mais on a aussi des prestations dans le neuf qui avoisinent les 6000 euros/m2. Nous pouvons donc toucher une grande clientèle. Un T3 vaut à peu près entre 210 000 et 250 000 euros."

La directrice de l'agence Nestenn de la ville développe sur les secteurs plus appropriés pour les familles : "Le centre-ville de Bron est plus apprécié par les familles, avec l'avenue Franklin Roosevelt, le quartier de l'Eglise et du Fort de Bron. Il y a un très bon collège et plusieurs écoles de rattachement. Il y a aussi de nombreux commerces à proximité. Il y a de l'ancien avec des tarifs aux alentours des 3000 euros/m2 et ça monte jusqu'à 4000 euros/m2. Le panel est donc vaste."

Vanessa Allaman donne également des détails sur le neuf : "Il y a tout un nouveau quartier route de Genas qui est en train de sortir de terre, qui sera relié par un bus à haut niveau de service d'ici 2026 entre Lyon et Eurexpo. Il apporte de la plus-value dans le quartier. Le quartier de la Clairière amène également du neuf sur Bron."

Plus de détails dans la vidéo sur : le marché des maisons, les investissements locatifs, la conjoncture bancaire pour les emprunteurs...

