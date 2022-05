Immobilier à Lyon 5 : "Le Vieux-Lyon vaut la Presqu'Île, Ménival intéressant pour les familles" (vidéo)

Une vidéo pour tout savoir sur le marché immobilier du 5e arrondissement de Lyon avec un spécialiste du secteur, Morgan Seguy, agent commercial à l'agence Novea Lyon 5.



Cet arrondissement de l'Ouest lyonnais dispose d'un prix médian de 4080 euros/m2, soit en dessous de la moyenne de Lyon dans son ensemble, mais avec de fortes disparités en son sein. Morgan Seguy est agent commercial à l'agence Novea Immobilier Lyon 5. Il décrypte les mouvements du marché, les secteurs intéressants pour un investissement, les profils des acheteurs, les zones propres à accueillir des familles... et tout ce qu'il faut savoir avant d'acheter.

Le portrait du 5e arrondissement :

Morgan Seguy explique : "Le marché du 5e, c'est trois quartiers en un. Il y a la partie basse avec le Vieux Lyon, assimilée à la Presqu'Île et le centre-ville. Il y la partie avec Saint-Just : on est encore entre le centre-ville et l'urbanisation de Champvert, Point-du-Jour, Ménival, plus en haut du 5e, à la limite de l'Ouest lyonnais où il y a beaucoup plus de verdure". Il poursuit en décrivant les prix : "Sur la partie Vieux-Lyon, on va tourner autour des 5000 euros/m2 ou 6000 euros/m2, bien que plus c'est la surface est petite, plus le prix au m2 est élevé. Ce sont des prix proches de ce qui se fait dans le 2e arrondissement, un petit moins cher."

Loger sa famille dans le 5e arrondissement de Lyon :

"Ce sera sur la partie haute du 5e où on peut encore trouver des prix autour de 3000 euros/m2, 3500 euros/m2. Ce sont donc des biens beaucoup plus abordables pour des grandes surfaces. Les quartiers de Champvert et Ménival se distinguent dans ce cadre là. Il n'y a pas le charme de l'ancien du Vieux-Lyon, ce sont plutôt des copropriétés des années 1970, mais il y a peut-être plus de confort, avec des extérieurs, des parcs, des parkings, des ascenseurs. On trouve ainsi, pour un T3 de 60 m2, des prix de départ à 220 000 ou 250 000 euros, difficile de faire des généralités".

Pour rappel, certaines zones du 5e sont en progression de plus de 20% sur deux ans selon les chiffres de la Chambre des notaires du Rhône, avec des prix oscillant entre 3130 euros/m2 et 5850 euros/m2 dans le Vieux-Lyon.

Plus de détails dans la vidéo sur : les secteurs du 5e à fort potentiel pour investir, la progression des prix, la présence de Pinel, l'encadrement des loyers...

