IMMOBILIER. - Eric Gallay est directeur de deux agences Stéphane Plaza à Lyon 3 et Villeurbanne. Il vient sur le plateau de l'émission "6 min chrono" pour analyser la conjoncture du marché immobilier de Villeurbanne.



Villeurbanne est la 20e ville de France, avec quasiment le même nombre d'habitants que Grenoble. Eric Gallay développe : "Historiquement, Villeurbanne a le côté ouvrier, populaire de Lyon. Lyon a essayé d'en faire le 10e arrondissement mais les Villeurbannais ont refusé. Globalement, on est très proche : la ville touche les 3e et 6e arrondissements de Lyon. C'est quand même la capitale de la culture française en 2022, et il y a beaucoup de nouveautés avec "Gratte-Ciel 2026", les quartiers de Croix-Luizet et du Buers qui ont été changés, il y a eu Medipol. Avant c'était un marché de report pour les gens qui voulaient s'installer à Lyon 3, et finalement Villeurbanne a pris 49% en 5 ans, en terme de prix de l'immobilier. Il se passe donc beaucoup de choses à Villeurbanne."

Sur les prix, le spécialiste de l'enseigne Stéphane Plaza répond : "Le prix médian est à 4000 euros/m2, on peut trouver encore mais un peu moins de 3000 euros/m2, et ça peut tirer vers les 5000 euros/m2."

Les maisons de Villeurbanne

Il met aussi en avant le marché de maison à Villeurbanne : "On a aussi un marché de maisons, de plus en plus prisé par une clientèle bobo. Ce sont des 200, 300, 400 m2 max avec un bout de jardin. Cela n'existe pas à Lyon. Difficile de trouver sous les 400 000 euros, et il peut y avoir des travaux. Il y a le quartier des Poulettes, Bon Coin avec des maisons ouvrières."

