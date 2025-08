Vénissieux : trois individus interpellés et plus de 250 000 euros de produits stupéfiants saisis 

Trois individus ont été interpellés par la police le 29 juillet dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux, et à Feyzin pour trafic de drogue. 254 000 euros de produits stupéfiants ont été saisis.

La police a interpellé le 29 juillet dernier trois individus dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux, ainsi qu’à Feyzin, dans le cadre d’une enquête de trafic de drogue. L’affaire démarre en juin dernier alors que les forces de l’ordre reçoivent une information concernant l’approvisionnement en véhicule d’un point de deal à Vénissieux, indique la Direction interdépartementale de la police nationale du Rhône dans un communiqué ce mercredi 6 août.

L’enquête permettait alors d’identifier le conducteur du véhicule et son complice, deux jeunes hommes de 24 ans, suspectés d’alimenter deux points de deal de la commune de l’Est lyonnais. Ces derniers acheminaient du matériel de conditionnement jusqu’à l’appartement nourrice situé à Feyzin, d’où ils récupéraient la marchandise destinée à l’approvisionnement des points de vente.

254 000 euros de produits saisis

Les deux suspects ont finalement été interpellés le 29 juillet au domicile du principal approvisionneur à Feyzin et placés en garde à vue. Un homme de 38 ans a également été arrêté dans l’appartement, indiquent encore les forces de l'ordre. Sur place, les perquisitions ont permis la saisie d’un beau magot : 9 kg de résine de cannabis, 7 kg d’herbe de cannabis, 1.6 kg de cocaïne, 13 045 € en numéraire et du matériel de conditionnement.

Un box de garage a également été fouillé par la police, permettant la découverte de 939 grammes d’herbe de cannabis, deux armes de poing, des éléments d’armes à feu ainsi que des munitions. Son locataire, un homme de 48 ans, a été interpellé deux jours plus tard et placé en garde à vue. L’ensemble des produits saisis est estimé à 254 285 euros. L’investigation n’a cependant pas permis d’établir de lien avec les trois autres suspects, il a donc été laissé libre. Une seconde enquête a cependant été ouverte pour détention d’armes et munitions ainsi que détention de stupéfiants.

Les deux suspects de 24 ans ont été poursuivis des chefs de "transport non autorisé de stupéfiants" et "détention non autorisée de stupéfiants". Ils ont été présentés au parquet de Lyon le 1er août en comparution immédiate aux côtés du troisième suspect poursuivi, lui, pour "détention non autorisée de stupéfiants".

