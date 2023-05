Un lundi 15 mai perturbé par les averses et le vent à Lyon 

Entre les averses et les rafales de vent à plus de 40 km/h attendues dans l’après-midi, le temps devrait être perturbé lundi 15 mai à Lyon.

La météo ne s’arrange guère lundi 15 mai entre Rhône et Saône. D’après le dernier bulletin publié par Météo-France, le temps sera particulièrement changeant avec une alternance d’éclaircies et d’averses jusqu’en fin d’après-midi. Environ 5 millimètres de précipitations sont ainsi attendues sur cet épisode pluvieux. À cela s’ajouteront des rafales de vent souvent souffler jusqu’à 45 km/h entre 15 et 20 heures.

Du côté des températures, le thermomètre ne dépassera pas la barre des 20 degrés ce lundi après-midi. Comptez déjà 13°c à 8 heures, puis 17°c à midi et par la suite autour de 16°c dans la soirée.