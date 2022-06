Immobilier. - Le 8e arrondissement de Lyon est l'un des plus vastes, et aussi l'un des moins chers. François Counet, gérant associé de l'Immobilière de l'Est Lyon 8, spécialiste du secteur, décrypte le marché dans l'émission 6 min Chrono.



Lyon Capitale poursuit sa série d'analyse du marché immobilier, arrondissement par arrondissement. Le 8e est un des plus grands arrondissements de Lyon. Situé à l'est de la ville, c'est aussi l'un des moins cher. Tout ce qu'il faut savoir avant d'acheter dans le 8e à Lyon :

Les caractéristiques du marché du 8e :

Le spécialiste explique : "C'est difficile de faire un bilan sur le profil type. Comme c'est l'un des arrondissements les moins chers, c'est aussi l'un des plus attractifs. On a des quartiers très différents. On a l'avenue Berthelot et l'avenue Jean Mermoz : tout ce qui est au nord va être le plus attractif, tout ce qui est au sud est un peu moins recherché parce qu'il y a moins de transports et de commerces. Il y a des différences du simple au double selon les quartiers et les appartements."

Les prix du 8e arrondissement de Lyon :

Pour François Counet : "Sur les quartiers les plus intéressants, on va être autour de 5000 euros/m2, sur les quartiers plus proches de Bron et Vénissieux - comme Sentier-La Plaine, Moulin à Vent, Grand Trou - on peut encore trouver des appartements. 2500 euros/m2 c'est compliqué mais à partir de 3000 euros/m2 on peut trouver dans des résidences correctes, sans travaux, avec un petit balcon". Pour donner un ordre d'idée, il donne le seuil à partir duquel les acquéreurs peuvent acheter : "Le ticket d'entrée d'un T3 avec des prestations correctes, il faut compter au moins 250 000 euros. Après on est très bien relié en transports, donc au centre-ville."

Le secteur à fort potentiel du 8e arrondissement à Lyon :

"Un quartier à fort potentiel est le quartier Mermoz car on a le tram T6 qui arrive. Il y a déjà le métro et il y a eu un renouvellement urbain assez dense ces dernières années. Beaucoup d'investisseurs s'y intéressent car les prix sont bas et le potentiel est assez haut. Des commerces s'y installent aussi."

Plus de détail dans la vidéo sur les quartiers du 8e où loger sa famille et sur l'encadrement des loyers :

Lire aussi : Immobilier à Lyon 2 : "Trouver sous les 5200 euros/m2, cela n'existe plus"

Lire aussi : Immobilier à Lyon 1 : "Comptez 350 000 euros pour un T3" (vidéo)

Lire aussi : Immobilier : "Le 6e est l'un des quartiers les plus prisés de Lyon" (Vidéo)