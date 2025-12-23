Rétro 2025 : Sport, politique, culture… les personnalités qui ont marqué l'année à Lyon

Plusieurs figures politiques, sportives et culturelles ont marqué l’année 2025 à Lyon. Retour sur six personnalités qui ont rythmé l’actualité lyonnaise cette année.

En cette fin d'année 2025, l'heure est au bilan. L'actualité lyonnaise a battu son plein cette année. Qu'ils soient soient sportifs, politiques, ou artistes, ces personnalités ont sans aucun doute marqué la ville de Lyon. Lyon Capitale vous parle de 6 d'entre eux, qui ont à leur manière fait l'actualité lyonnaise.

Jean-Michel Aulas

Jean-Michel Aulas lors de son premier meeting de campagne. (@NC)

Comment évoquer 2025 sans parler de l'ancien patron de l'OL ? Les rumeurs autour la candidature de Jean-Michel Aulas à la mairie de Lyon ont animé la vie politique lyonnaise pendant des mois, avant une officialisation le 25 septembre dernier. L'entrepreneur de 76 ans, a été soutenu par les Républicains et Renaissance, bien que son mouvement "Coeur Lyonnais" se réclame de l'apolitisme. S'en sont suivies de nombreuses piques à la majorité écologiste de Lyon mais aussi à la Métropole dirigée par Bruno Bernard. Si la tension ne devrait pas redescendre entre les deux camps jusqu'au verdict final du 22 mars prochain, c'est pour le moment le patron de l'OL qui devance largement Grégory Doucet à la mairie avec 61% d'intentions de vote au second tour selon un sondage Ifop/Fiducial pour Lyon Capitale.

Bruno Bernard

Le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard. (Photo Matthieu Delaty / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Si Grégory Doucet cristallise (parfois de façon irrationnelle) les critiques, c'est bien Bruno Bernard qui tire les ficelles de la politique des écologistes à Lyon. Celui que Lyon Capitale qualifiait de baron local le plus discret de France tente d'incarner la véritable force d'opposition à la vague Aulas qui semble tout emporter sur son passage. Lorsque le candidat Aulas attaque, c'est Bruno Bernard qui réplique. Président de la Métropole de Lyon et du Sytral, de nombreux chantiers promis ont été réalisés en 2025 sous sa gouvernance, où vont l'être dans les années à venir. Parmi ceux-ci, le prolongement du BHNS et la création du tramway T8 dont les concertations ont été lancées. La place Béraudier (Part-Dieu) a été inaugurée en septembre après 11 ans de travaux. Le chantier de Garibaldi le sera aussi d'ici les élections du mois de mars.

Michèle Kang

Michele Kang, présidente de l'Olympique Lyonnais, le 9 juillet 2025 devant la presse au Groupama Stadium. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

C'est en quelque sorte la sauveuse de l'Olympique Lyonnais. Le 30 juin, l'américaine Michèle Kang, prenait les rênes du club après la démission du sulfureux John Textor. Déjà propriétaire de l'OL Lyonnes, la femme d'affaires parvenait à convaincre la DNCG de ne pas condamner l'OL à la ligue 2 le 9 juillet dernier. Première femme à la tête d'un club de Ligue 1, Michèle King a été classée à la 25ème place de "l'influence list" du journal britannique Financial Times. "Son succès réécrit les règles du jeu et montre qu'investir dans les femmes n'est en fait pas du tout un pari" écrivait le quotidien britannique à son sujet.

Dua Lipa

Dua Lipa en concert à Lyon le 15 mai 2025 @JPGaultier

Une LDLC Arena pleine à craquer était venu l'accueillir lors de deux concerts les 15 et 16 mai dernier. Dur Lipa avait électrisé la salle situé à Décines à l'occasion du "Radical Optimism Tour" du nom de son troisième album sorti en 2024. Pour son deuxième passage dans la Capitale des Gaules après la Halle Tony Garnier en 2022, la superstar anglaise a interprété ses plus grands succès comme One Kiss, Levitating, ou encore l'énergétique Houdini. Enfin, tradition de cette tournée, la chanteuse interprète un titre du pays dans lequel elle se produit. Pour Lyon, c'était le tube "Dernière Danse" d'Indila ainsi que "Get Lucky" des Daft Punk.

📹 | Dua Lipa covering “Get Lucky” by Daft Punk tonight in Lyon! #RadicalOptimismTourLyon 🇫🇷 pic.twitter.com/ugjAzDRXQD — Dua Lipa Europe (@DuaLipaEurope) May 16, 2025

Johanna Benedetti

Johanna Benedetti, présidente de l’association MyPresqu’île

Elle est à la tête de l'association MyPresqu'île qui regroupe environ 500 commerçants. Une Presqu'île au coeur de nombreux débats, parfois pollués par les ambitions politiques. Un contexte qui a fait émerger une voix mesurée, positive et constructive, dont notre ville a cruellement manqué cette année. Face aux chantiers parfois envahissants, l'association a ainsi tenté l'humour pour promouvoir ses commerces à l'aide d'une campagne de communication. My Presqu'île a aussi reçu une dotation exceptionnelle d'environ 110 000 € dont 80 000 € de la Ville et de la Métropole pour favoriser le dynamisme de la Presqu'île. Une action concrète qui s'est traduite en cette fin d'année par l'organisation d'une soirée roller disco en cette fin d'année sur la place des Jacobins.

Lire aussi :

Alexandre Lacazette

Alexandre Lacazette. Photo de OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

On reste à l'Olympique Lyonnais, avec une légende du club. Après 391 matchs et 201 buts sous les couleurs lyonnaises, Alexandre Lacazette a dit adieu à son club de toujours le 17 mai dernier sous les applaudissements du Groupama Stadium dont il avait été le premier à faire trembler les filets. Pour rappel, après un premier passage à l'OL entre 2010 et 2017, le général avait rejoint le club anglais d'Arsenal avant de revenir dans son club formateur de 2022 à 2025. Capitaine pendant quelques saisons, l'attaquant international français s'est envolé pour le soleil saoudien au NEOM SC. Après 10 matchs sous ses nouvelles couleurs, Alexandre Lacazette a déjà inscrit cinq buts et trois passes décisives.

