Sur 317 contrôles, 72 amendes ont été distribuées lors d'une opération de sécurité menée dans le quartier de Gerland (7e) à Lyon. Dix personnes ont été interpellées.

Du 3 au 4 février dernier, une vaste opération "ville sécurité renforcée" a été menée dans le secteur de Gerland (7e) à Lyon. Au total, 206 policiers nationaux, policiers municipaux, agents de douane et de l'URSSAF, ainsi que des contrôleurs TCL ont été mobilisés dans le cadre du dispositif.

675 euros et une montre saisis

En deux jours, près de 317 personnes ont été contrôlées par les forces de l'ordre. Parmi elles, dix ont été interpellées, cinq pour vol avec violence et cinq pour trafic de stupéfiants. Deux étrangers en situation irrégulière ont quant à eux été remis à la police des frontières.

En parallèle, 72 individus ont été verbalisés pour des infractions allant de l'absence de titre de transport à l'usage de stupéfiants. Au total, 675 euros en numéraire et une montre ont été saisis au cours des deux jours d'opération. Une intervention saluée par la préfète du Rhône, Fabienne Buccio.

