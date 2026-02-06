Rhône : le pont d'Azergues fermé un mois suite à un accident

Suite au choc d'un véhicule vendredi, la circulation est interdite entre Marcilly et Chazay-d'Azergues jusqu'au 6 mars.

Suite à un accident de la circulation qui a endommagé le portique du pont traversant l'Azergues, la circulation est interdite entre Marcilly et Chazay-d'Azergues sur la RD16E2 jusqu'au 6 mars à 18 h 30 indique le département du Rhône. Cette fermeture permettra d'assurer la bonne exécution des travaux de réparation de l'ouvrage et un écoulement satisfaisant du trafic.

Des déviations ont été mises en place : en provenance de Chazay, suivre la RD30e en direction de Civrieux puis la RD16 vers Marcilly ; en provenance de Marcilly, suivre la RD16 vers Civrieux puis la RD30e vers Chazay. L'interdiction pourrait être levée avant le 6 mars si l'avancée des travaux le permet.