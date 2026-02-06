Les dégats sur la vitrine après la violente rixe qui a éclaté ce lundi 2 février devant une maison squattée dans le quartier de Montchat à Lyon. (@VG)

Après la violente rixe ayant éclatée dans le quartier de Montchat le 1er février dernier, une équipe de police a procédé au recensement des personnes vivant dans un squat du quartier.

Fin janvier, dans les colonnes de Lyon Capitale, des habitants de Montchat (3e) se plaignaient d'un climat d'insécurité ne cessant de croître dans leur quartier. Ces derniers évoquaient notamment des logements occupés illégalement et des squatteurs "intimidants", qui seraient allés jusqu'à lancer des œufs sur leurs façades.

Quelques semaines plus tard et après une violente rixe, ayant fait plusieurs blessés dans le quartier, les forces de l'ordre ont procédé à une opération de recensement jeudi 5 janvier. Selon les informations du Progrès, confirmées par Lyon Capitale auprès de la préfecture, la police aurait procédé au recensement des personnes occupant le squat à l'angle du cours Richard-Vitton et du boulevard Pinel.

L'opération survient après qu'une plainte pour occupation illégale ait été déposée en 2023 et qu'une procédure d'expulsion ait été engagée par les propriétaires des lieux. Selon la préfecture du Rhône, ce recensement faisait partie de la procédure d'expulsion actuellement en cours d'analyse.