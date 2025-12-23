Actualité
Deux start-up lyonnaises lauréates du concours "Solutions climat"

  • par Loane Carpano

    • Jeudi 11 décembre, deux start-up lyonnaises ont été récompensées dans le cadre du concours "Solutions climat", organisé à Lyon.

    Jeudi 11 décembre s'est tenue la remise des prix du concours"Solutions climat" au H7 de Confluence, à Lyon. L'objectif : identifier et accompagner des solutions innovantes, permettant de s'adapter au changement climatique.

    Pour cette première édition du concours, lancé par le H7 et Suez, trois start-up ont été distinguées pour leurs travaux.

    Deux lauréats lyonnais

    Parmi les trois lauréats, l'entreprise lyonnaise Coris Innovation remporte le prix "Early stage". Elle se positionne ainsi comme "la start-up en phase initiale la plus prometteuse" grâce à sa solution robotisée à intelligence artificielle, capable d’inspecter les canalisations d’eau potable afin d'en détecter les fuites.

    La start-up ENTEN, basée à Lyon et Aix-en-Provence, remporte quant à elle le prix "Accélération" pour "PULSE" : une solution permettant de convertir les chaleurs industrielles basse température en électricité. Le prix coup de coeur revient à la start-up marseillaise Vitaeco.

    Avec ce prix, les trois lauréats du concours remportent, entre autres, trois mois d'accompagnement avec un start-up manager, un hébergement au sein de l'espace de travail H7 et une mise en réseau avec les acteurs clés de l’écosystème régional.

