Véronique Sarselli souhaite déployer des portiques de sécurité à l’entrée des collèges, à l’image de ce que fait la Région Auvergne-Rhône-Alpes. (@NB)

La candidate LR-Grand Coeur lyonnais aux élections métropolitaines propose d'installer des portiques de sécurité à l'entrée des collèges volontaires dans la métropole de Lyon.

Dans un communiqué diffusé le 5 février, notamment en réaction de l'agression au couteau dont a été victime une enseignante dans le Var et de la diffusion d'une vidéo montrant une adolescente frappée au sol par deux jeunes filles à Saint-Genis-Laval, Véronique Sarselli dévoile "un plan de lutte renforcée contre les violences dans les collèges" de la Métropole de Lyon.

"Les réponses sécuritaires sont nécessaires, mais ne sont pas suffisantes"

La candidate LR-Grand Coeur lyonnais aux élections métropolitaines des 15 et 22 mars propose ainsi de lancer un plan de sécurisation des entrées des collèges, "inspiré du modèle éprouvé mis en oeuvre par la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans ses lycées depuis 2016". Sur la base du volontariat, les établissements recevront les financements pour mettre en place des sas d'entrée sécurisés ou des tourniquets avec badgeage électronique pour les élèves et le personnel.

Des caméras de vidéoprotection seraient également installées. "La mise en oeuvre progressive de ce programme s'étalera sur six ans, à raison de trois millions d'euros par an, en concertation avec l'Académie de Lyon et les chefs d'établissement", indique la maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon.

Des unités mobiles d'écoute et d'accompagnement

Véronique Sarselli estime néanmoins que "les réponses sécuritaires sont nécessaires, mais ne sont pas suffisantes" et qu'elles "doivent être complétées par des politiques renforcées de prévention et de prise en charge de la santé mentale des élèves". La maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon propose ainsi de créer des "unités d'écoute et d'accompagnement psychologique" en partenariat avec les hopitaux psychiatriques et les associations spécialisées.

"Ces unités mobiles interviendraient rapidement dès le signalement d'un élève en détresse, avec un suivi gratuit pour l'élève et sa famille", écrit la candidate. Véronique Sarselli propose par ailleurs de lancer un programme de formation à la détection précoce des troubles psychiques "à l'attention des personnels éducatifs". Elle souhaite également mettre en place un fonds de 4 millions d'euros par an "dédié à la santé mentale des collégiens" et de financer 50 postes d'infirmiers et psychologues scolaires dans les collèges d'ici 2030.

