Attaqué par Aulas et Sarselli sur la sincérité du budget 2026 qu'il a présenté au vote, le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard a dénoncé la diffusion de "fausses informations".

"La réalité, c'est que notre collectivité est bien gérée." Le président écologiste de la Métropole de Lyon a défendu sa gestion et le budget primitif 2026 de la collectivité ce lundi en conseil métropolitain. Quelques heures plus tôt, son opposante Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas ont annoncé à la presse qu'ils demanderaient à la préfecture du Rhône d'effectuer un contrôle de légalité "vigilant" du budget, l'estimant en partie insincère.

"C'est pas vrai mais c'est pas grave, certains l'ont vu et certains y croient.

"En 2020, l'encours de la dette atteignait plus de deux milliards d'euros et nous sommes aujourd'hui à un niveau un peu en dessous. Donc expliquer que la dette a explosé, c'est faux et tous les comptes qui sont publics montrent l'inverse", s'est défendu Bruno Bernard. La capacité de désendettement devrait en effet poursuivre sa (très) légère amélioration en 2026. "Le CFU (Compte financier unique, Ndlr) sera bon je vous le dis. Il va encore améliorer l'autofinancement", a assuré le président écologiste.

Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas ont également attaqué Bruno Bernard sur les hypothèses d'augmentation des recettes liées au droits de mutation à titre onéreux (DMTO) d'environ 72 millions d'euros que les deux candidats jugent "surévaluées". Véronique Sarselli évoquait ainsi ce lundi matin une hausse prévisionnelle de 26 %. Un chiffre basé sur le produit des DMTO de 2024. "Vous avez oublié de dire que nous allons finir l'année 2025 autour de 330 millions d'euros, soit 19 % de plus que l'année passée", a ainsi répondu Bruno Bernard, pour justifier l'hypothèse.

Bernard défend l'hypothèse d'une hausse des recettes liées aux DMTO

"Cette croissance devrait se prolonger en 2026, ne serait-ce que par l'effet, sur le premier semestre 2026, de l'augmentation du taux mis en oeuvre en mai dernier. Le budget primitif 2026, qui a retenu une cible de 350 M€, prévoit donc la poursuite de la hausse mais à un rythme plus modéré de + 6 %", précisent encore les services de la collectivité auprès de Lyon Capitale.

"Quand on reprend votre discours depuis quelques semaines : la dette explose, c'est faux, les dépenses de fonctionnement explosent, c'est en partie faux et notre budget est insincère... Mais tout cela n'est pas sérieux. D'ailleurs vous n'avez pas osé porter les mêmes propos (que ceux de la conférence de presse, Ndlr) dans l'hémicycle", a dénoncé le président sortant en s'adressant à la maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon.

Et de conclure : "Quand je résume ces propos en partie mensongers, avec une puissance de communication importante dont vous disposez, un contrôle d'un certain nombre de réseaux sociaux aidés par des nouveaux algorithmes qui favorisent un camp politique, vous êtes partis sur la volonté de donner des fausses informations. Vous avez dit la dette a explosé, c'est pas vrai mais c'est pas grave, certains l'ont vu et certains y croient."

