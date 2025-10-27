Actualité
Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral mobilités. (@Nathan Chaize)

Absence de bus jusqu'à l'Hôtel de Ville à Lyon : Bruno Bernard répond à Jean-Michel Aulas

  • par Romain Balme
  • 1 Commentaire

    • Soutenant une pétition citoyenne, Jean-Michel Aulas a dénoncé le manque de bus vers l’Hôtel de Ville de Lyon. Une critique à laquelle Bruno Bernard a répondu fermement sur LinkedIn.

    Lundi 27 octobre, via un post Facebook, Jean-Michel Aulas a déploré le manque de bus desservant, en accès direct, l'Hôtel de Ville de Lyon. Le candidat à la mairie de Lyon en a profité pour adresser une pique à ses adversaires écologistes : "par le passé, nous avions des bus qui garantissaient ce service à chacun", concluant par ce qui peut-être qualifié de promesse électorale, "remettons du bon sens dans notre ville". Ce tacle lancé par l'ancien patron de l'OL fait suite au lancement d'une pétition citoyenne demandant "le rétablissement d’un accès direct en bus à l’Hôtel de Ville de Lyon", après les modifications de parcours des bus et la suppression de l’accès direct à l’Hôtel de Ville en bus dues à la mise en place de la zone à trafic limité (ZTL) en Presqu'Ile. La pétition recueille, à ce jour, 550 signatures.

    "Deux visions s’affrontent"

    La déclaration du candidat Jean-Michel Aulas a fait bondir Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, également président de Sytral Mobilités, l'autorité organisatrice des transports en commun lyonnais. L'édile écologiste a immédiatement et sévèrement recadré l'ancien président de l'OL par l'intermédiaire d'un post LinkedIn.

    Bruno Bernard explique que "personne n’est privé d’accès au centre-ville" allant jusqu'a égrener le nom des lignes (C13, C18, S1, S6, C23, 9, 59, A32, A71).

    "Cette proposition reviendrait surtout à détruire deux nouvelles zones piétonnes : la rue Serlin, en pleine requalification pour être végétalisée et apaisée, et la rue de la République, piétonnisée depuis juin et déjà très fréquentée. Ce serait aussi ignorer le résultat de la concertation Presqu’île, qui a réuni plusieurs milliers d’habitants : 55% ont choisi plus de piétonnisation, contre 33% opposés."

    A l'instar de Jean-Michel Aulas, le président de la Métropole ne s'est pas privé d'adresser un tacle à son opposant. "Deux visions s’affrontent : celle du retour en arrière, et celle d’une ville apaisée, respirable et tournée vers l’avenir", conclu l'élu.

