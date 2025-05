Dua Lipa a électrisé la LDLC Arena lors de ses deux concerts à Lyon

La pop-star britannique était de passage à Lyon les 15 et 16 mai dans le cadre de sa tournée Radical Optimism Tour. Deux concerts survoltés et rafraîchissants.

Jeux de lumière impressionnants, écrans géants, paillettes et confettis, Dua Lipa n’a pas lésiné sur les moyens pour sa nouvelle tournée. La pop-star britannique était en effet de passage dans la capitale des Gaules jeudi 15 mai et vendredi 16 mai pour défendre son troisième album Radical Optimism avec sa tournée Radical Optimism Tour. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a enflammé la LDLC Arena.

Après une première partie menée par la chanteuse Alessi Rose, la chanteuse a donné de la voix et a offert à son public lyonnais un superbe spectacle, enchaînant ses plus grands tubes, de Physical à These Walls, en passant par One Kiss et Houdini, trois ans après son passage à la Halle Tony Garnier. L’occasion pour la chanteuse d’aller à la rencontre de son public, littéralement, puisqu’elle a échangé avec certains chanceux, se filmant même avec le portable d’un fan lors de sa chanson Be The One.

📹 | Dua Lipa covering “Get Lucky” by Daft Punk tonight in Lyon! #RadicalOptimismTourLyon 🇫🇷 pic.twitter.com/ugjAzDRXQD — Dua Lipa Europe (@DuaLipaEurope) May 16, 2025

Autre moment fort de ces deux soirées, la reprise d’une chanson francophone. Dua Lipa reprend en effet depuis le début de cette tournée une chanson du pays dans lequel elle se trouve. Le 15 mai, les fans ont eu le droit à une reprise de Dernière Danse d’Indila, et hier, une reprise du plus célèbre duo français Daft Punk, Get Lucky !

Dua Lipa se rendra également à Paris les 23 et 24 mai à Paris pour deux concerts à La Défense Arena.

