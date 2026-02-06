L'Auvergne-Rhône-Alpes première région française pour les sports olympiques d'hiver

Le Français Sacha Theocharis lors de la finale de ski à bosses samedi 5 février aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin. (Photo Marco BERTORELLO / AFP)

Selon une récente étude de l'Insee, la région Auvergne-Rhône-Alpes serait la région française comptant le plus de licenciés à la pratique d'un sport olympique d'hiver.

Alors que les premières épreuves des JO d'hiver ont débuté à Milan-Cortina, l'Insee publie une nouvelle étude relative au nombre de licences détenues dans une fédération olympique d’hiver. Avec son grand nombre d'athlètes, l'Auvergne-Rhône-Alpes est la région française comptant le plus de licenciés à la pratique d'un sport olympique d'hiver.

En 2024, les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes détenaient 60 580 licences sportives liées à la pratique d'un sport olympique d’hiver sur 1 268 800 licences annuelles détenues. Les licences de sports d’hiver de la région représentent 42 % du total des licences de sports d’hiver de France et place ainsi l'Auvergne-Rhône-Alpes comme "première région française pour les sports olympiques d'hiver", loin devant la Côte d'Azur et la Bourgogne-Franche-Comté.

83% des licences hivernales dans le ski

Les licences de ski, qui englobent le ski alpin, le ski nordique et le biathlon, constituent 83% de ces licences hivernales. La population d’Auvergne-Rhône-Alpes détient à elle seule 56 % des licences nationales de ski. Ces dernières sont majoritairement souscrites par des résidents des départements alpins, tels que la Haute Savoie, la Savoie et l'Isère.

"Cette forte concentration régionale est moins marquée pour les autres sports d’hiver", souligne l'Insee. A titre d'exemple, les fédérations de hockey sur glace et de sports de glace, qui incluent les sports de patinage, le bobsleigh et le curling, représentent respectivement 17 % et 22 % du total des licences nationales.

Le boom des sports de glace

Malgré cette sur-représentation, le ski voit son nombre de licences en baisse depuis la crise du covid. En parallèle, les sports de glace connaissent une croissance du nombre de licenciés. Dans le Rhône, la pratique des sports de glace chez les 20-29 ans a triplé en sept ans. "Bien qu’également touché par la crise sanitaire, le nombre de licences de hockey sur glace progresse de manière continue dans la région depuis 2017", ajoute l'Insee.

De nombreux athlètes rhonalpins défendront les couleurs tricolores lors des Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina. Parmi, eux, la snowboardeuse lyonnaise Chloé Trespeuch, la biathlète haut-savoyarde Jeanne Richard, ou encore le skieur savoyard Paco Rassat.

